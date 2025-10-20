( A d n k r o n o s ) - O l t r e 2 m i l i o n i d i s p e t t a t o r i , p i ù d i 1 1 m i l a c o n c e r t i i n m i l l e c i t t à i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o , q u a s i 5 0 m i l a l a v o r a t o r i i m p i e g a t i e 1 1 2 m i l i o n i d i e n t r a t e . S o n o i n u m e r i d e l R a p p o r t o A i a m 2 0 2 4 s u l l e a t t i v i t à m u s i c a l i i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o p r e s e n t a t i a l m i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a a R o m a , d a l p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a a t t i v i t à m u s i c a l i , F r a n c e s c a n t o n i o P o l l i c e , p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o . “ L ’ A i a m r i u n i s c e b e n 2 4 9 r e a l t à e d è , p e r q u e s t o m i n i s t e r o , u n i n t e r l o c u t o r e a u t o r e v o l e – d i c h i a r a i l s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a c u l t u r a , G i a n m a r c o M a z z i - a t t r a v e r s o i l s u o l a v o r o e l e s u e a n a l i s i , c o n t r i b u i s c e a d a r e v i s i b i l i t à e p r o f o n d i t à a u n c o m p a r t o c o m p l e s s o e v i t a l e d e l n o s t r o s i s t e m a c u l t u r a l e . L a m u s i c a , l o a b b i a m o v i s t o d a i n u m e r i , è a n c h e u n m o t o r e e c o n o m i c o : i l s u o i m p a t t o i n d u s t r i a l e , p r o d u t t i v o e o c c u p a z i o n a l e n e f a u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l a c r e s c i t a d e l l a N a z i o n e ” . “ Q u e s t a r i c e r c a n o n è s o l o u n a l e n t e d i i n g r a n d i m e n t o s u l l a m o l e d i l a v o r o c h e i n I t a l i a e i n b e n c i n q u e c o n t i n e n t i i n o s t r i s o c i s v o l g o n o q u o t i d i a n a m e n t e n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a m u s i c a e d e g l i a r t i s t i i t a l i a n i - h a s p i e g a t o i l p r e s i d e n t e P o l l i c e - m a a n c h e l o s t r u m e n t o c h e m e t t i a m o n e l l e m a n i d i c h i , a l i v e l l o a m m i n i s t r a t i v o e p o l i t i c o , o g n i a n n o c i e r o g a q u a s i 1 9 m i l i o n i d i e u r o a t t r a v e r s o i l F o n d o n a z i o n a l e p e r l o s p e t t a c o l o d a l v i v o p e r v a g l i a r n e l a q u a l i t à . I n u m e r i d e l n o s t r o r a p p o r t o - h a a g g i u n t o - d i m o s t r a n o i n c o n f u t a b i l m e n t e c h e s i a m o u n i n v e s t i m e n t o c e r t o p e r i l n o s t r o P a e s e , p e r c h é i n g r a d o d i a l i m e n t a r e u n c i r c u i t o c u l t u r a l e , s o c i a l e e d e c o n o m i c o e d i c o n t r i b u i r e a l l o s v i l u p p o d e l P i l n a z i o n a l e , g e n e r a n d o u t i l e i n t e r m i n i d i f i s c a l i t à , o n e r i p r e v i d e n z i a l i e c o n t r i b u t i v i s c a t u r e n t i d a l l ’ a t t i v i t à d i r e t t a , i n d i r e t t a e i n d o t t a d e l l a v o r o m u s i c a l e . L e n o s t r e a t t i v i t à - h a c h i a r i t o - n o n s o n o a t o t a l e c a r i c o d e l l o S t a t o , p o i c h é r i c e v i a m o e r o g a z i o n i c o m u n i t a r i e , s t a t a l i , r e g i o n a l i e d i e n t i l o c a l i , p e r u n t o t a l e c o m p l e s s i v o d i o l t r e 6 2 m i l i o n i d i e u r o a i q u a l i s i a g g i u n g o n o q u a s i 5 0 m i l i o n i d i e n t r a t e d a p r i v a t i d i c u i l a m e t à è r a p p r e s e n t a t a d a l l a s p e s a d e l p u b b l i c o , e a n c o r a s p o n s o r e c o n t r i b u t i , f o n d a z i o n i b a n c a r i e , A r t B o n u s e c o r r i s p e t t i v i d a e n t i p r i v a t i . C o n q u e s t a o c c a s i o n e p r e s e n t i a m o a n c h e l e n o s t r e o s s e r v a z i o n i s u l c o d i c e d e l l o S p e t t a c o l o i l c u i t e s t o , a t t e s o d a a n n i , r a p p r e s e n t a u n e l e m e n t o c o n c r e t o p e r l a d e f i n i z i o n e d e l l e n u o v e n o r m a t i v e c h e d i s c i p l i n e r a n n o i l s o s t e g n o a l l o s p e t t a c o l o d a l v i v o d a p a r t e d e l l o S t a t o ” . A l l a p r e s e n t a z i o n e s o n o i n t e r v e n u t i i l S o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o a l l a c u l t u r a G i a n m a r c o M a z z i , c h e h a a p e r t o i l a v o r i ; V a l e n t i n a G e m i g n a n i , C a p o d i G a b i n e t t o d e l M i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e C u l t u r a C a m e r a ; A n t o n i o P a r e n t e , d i r e t t o r e g e n e r a l e S p e t t a c o l o d e l M i C ; i l M i n i s t r o P l e n i p o t e n z i a r i o F i l i p p o L a R o s a , V i c e D i r e t t o r e G e n e r a l e p e r l a D i p l o m a z i a P u b b l i c a e C u l t u r a l e – M A E C I , i l s e n a t o r e L u c a P i r o n d i n i , V i c e p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e C u l t u r a S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a e M a t t e o O r f i n i , C o m p o n e n t e C o m m i s s i o n e C u l t u r a C a m e r a d e i D e p u t a t i , o l t r e a n u m e r o s i e s p o n e n t i d e l m o n d o d e l l a c u l t u r a e d e l l e i s t i t u z i o n i . E c c o n e l d e t t a g l i o , i l r a p p o r t o A i a m e v i d e n z i a : 1 ) S p e t t a t o r i . A n c h e n e l 2 0 2 4 , è c o n t i n u a t a l a c r e s c i t a , g i à r e g i s t r a t a n e i d u e a n n i p r e c e d e n t i , d i s p e t t a t o r i a i c o n c e r t i o r g a n i z z a t i d a s o c i A i a m c o n b e n 2 . 1 5 5 . 8 9 8 p r e s e n z e . I l n u m e r o d e g l i s p e t t a t o r i s o m m a s i a l a m u s i c a c l a s s i c a c h e i l j a z z . L ’ i n c r e m e n t o d e g l i s p e t t a t o r i e m e r s o d a l l a r i c e r c a A i a m è a s s o l u t a m e n t e i n l i n e a c o n q u a n t o c e r t i f i c a t o d a l l a S i a e n e l s u o a n n u a l e r a p p o r t o . C o n f r o n t a n d o i d a t i r e l a t i v i a l n u m e r o c o m p l e s s i v o d e g l i s p e t t a t o r i d i c l a s s i c a e j a z z d e l R a p p o r t o S i a e 2 0 2 4 e m e r g e c h e g l i s p e t t a t o r i a g l i e v e n t i A I A M r a p p r e s e n t a n o o l t r e i l 4 4 % d e l t o t a l e ( s e m p r e p e r q u a n t o r i g u a r d a m u s i c a c l a s s i c a e j a z z ) ; 2 ) C o s t o d e l l a v o r o . I l c o s t o c o m p l e s s i v o d e l l a v o r o , c o m p r e n d e n t e g l i o n e r i p r e v i d e n z i a l i e c o n t r i b u t i v i s u l l e r e t r i b u z i o n i e r o g a t e , è d i 7 2 . 9 6 8 . 7 3 3 , 8 6 d i e u r o p a r i a l 5 9 , 2 9 % r i s p e t t o a l t o t a l e d e i c o s t i . S e s i c o n f r o n t a q u e s t a c i f r a c o n q u e l l e a s s e g n a t e a i s o c i A i a m d a l F n s v l a s p e s a p e r i l l a v o r o r a p p r e s e n t a p e r c e n t u a l m e n t e i l 3 9 4 , 6 6 % i n p i ù r i s p e t t o a l F n s v e i l 1 1 9 , 9 6 % i n p i ù r i s p e t t o a l t o t a l e d e i f o n d i p u b b l i c i a s s e g n a t i . A n c h e q u e s t i d a t i c o n f e r m a n o d u n q u e l a n a t u r a d ’ i n v e s t i m e n t o d e l l ’ i n t e r v e n t o s t a t a l e i n q u a n t o l e a t t i v i t à p r o m o s s e d a l l ’ A i a m p r o d u c o n o r e d d i t i q u a t t r o v o l t i s u p e r i o r i a l c o n t r i b u t o d e l F n s v . V a a g g i u n t o p o i c h e s e l ’ a m m o n t a r e d e l F n s v a s s e g n a t o a i m e m b r i d e l l ’ A i a m v i e n e d i v i s o p e r i l n u m e r o d i l a v o r a t o r i i m p i e g a t i e m e r g e c h e l o S t a t o i n t e r v i e n e c o n 3 8 7 , 7 6 e u r o a l a v o r a t o r e c i f r a c h e r a p p r e s e n t a , c o n o g n i p r o b a b i l i t à , i l c o s t o p i ù b a s s o d e l l ’ i n t e r o s e t t o r e d e l l o s p e t t a c o l o ; 3 ) I c o n c e r t i . V a i n f i n e s o t t o l i n e a t o c h e i l n u m e r o d e i c o n c e r t i o r g a n i z z a t i d a i m e m b r i d e l l ’ A i a m ( 1 1 . 5 5 1 ) è a s s o l u t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o i n q u a n t o , r i s p e t t o a i 1 9 . 4 6 3 c o n c e r t i c l a s s i c i e a i 7 . 1 4 1 c o n c e r t i j a z z c e n s i t i n e l l ’ A n n u a r i o S i a e c h e c o m p l e s s i v a m e n t e s o n o 2 6 . 6 0 4 , g l i 1 1 . 5 5 1 p r o m o s s i d e l l ’ A i a m r a p p r e s e n t a n o i l 4 3 , 4 2 % d e l n u m e r o c o m p l e s s i v o d e i c o n c e r t i o r g a n i z z a t i i n I t a l i a . L ’ o f f e r t a d i c o n c e r t i d e i s o c i A i a m s i è a r t i c o l a t a , i n m a n i e r a o m o g e n e a p e r t u t t i i m e s i d e l l ’ a n n o e s i è c a r a t t e r i z z a t a a n c h e p e r i l d e c e n t r a m e n t o d e l l ’ o f f e r t a m u s i c a l e c h e v e d e c o i n v o l t i b e n 1 . 0 0 4 c o m u n i d i t u t t e l e p r o v i n c e d ’ I t a l i a , c o n u n a n e t t a p r e v a l e n z a d e l n u m e r o d e g l i e v e n t i a l N o r d r i s p e t t o a l C e n t r o e a l S u d . I m p o r t a n t e l a c o p e r t u r a t e r r i t o r i a l e a l l ’ e s t e r o : l ’ a t t i v i t à c o n c e r t i s t i c a a l l ’ e s t e r o r e a l i z z a t a d a a l c u n i s o c i A i a m , i n p a r t i c o l a r e d a l C i d i m C o m i t a t o n a z i o n a l e i t a l i a n o m u s i c a E t s , c h e p r o m u o v e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e i l t a l e n t o i t a l i a n o , r e g i s t r a n e l 2 0 2 4 l ’ o r g a n i z z a z i o n e d i 2 4 8 c o n c e r t i i n 9 3 c i t t à m o l t e d e l l e q u a l i c a p i t a l i d i b e n 3 8 s t a t i d i t u t t i i c o n t i n e n t i . I c h i u s u r a , P o l l i c e h a l a n c i a t o u n a p p e l l o a l l e i s t i t u z i o n i “ a f f i n c h é v e n g a a u m e n t a t a l a c a p i e n z a d e l F o n d o n a z i o n a l e s p e t t a c o l o d a l v i v o . A i a m r a p p r e s e n t a 2 4 9 o r g a n i s m i i n r a p p r e s e n t a n z a d i o r c h e s t r e , c o m p l e s s i s t r u m e n t a l i , s o c i e t à d i c o n c e r t i , f e s t i v a l , c e n t r i d i p r o d u z i o n e , e n t i d i f o r m a z i o n e e d i p r o m o z i o n e m u s i c a l e , o r g a n i z z a t o r i d i c o r s i e c o n c o r s i , t u t t e i s t i t u z i o n i i m p e g n a t e p r o f e s s i o n a l m e n t e n e l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a m u s i c a l e i n I t a l i a e n e l m o n d o . A I A M r i t i e n e c h e , s u l l a b a s e d e i p r o p r i r i s u l t a t i , s i a n e c e s s a r i o u n c a m b i o d i p a s s o c h e r e n d a o m o g e n e a s u l l ’ i n t e r o t e r r i t o r i o n a z i o n a l e l a f i l i e r a m u s i c a l e , a t t r a v e r s o l ’ a d o z i o n e d i o p p o r t u n i i n d i r i z z i p o l i t i c i c h e r i b a l t i n o l ’ a t t u a l e s p r o p o r z i o n e f r a l ’ i n v e s t i m e n t o i n f o r m a z i o n e e q u e l l o i n p r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e c h e s t a c a u s a n d o i n o c c u p a t i o d i s o c c u p a t i e l ’ a b b a n d o n o d e l s e t t o r e d a p a r t i d i t a n t i g i o v a n i m u s i c i s t i f o r m a t i . P r o p o n i a m o , i n f i n e , c h e i l g o v e r n o s ’ i m p e g n i p e r l a p r o m o z i o n e d i u n p i a n o n a z i o n a l e p e r l a c o s t r u z i o n e d i n u o v e s a l e d a c o n c e r t o i n t u t t a I t a l i a e s o p r a t t u t t o - h a c o n c l u s o - n e l l e c i t t à a n c o r a s p r o v v i s t e ” .