R o m a , 1 8 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - I l q u a r t i e r e T e s t a c c i o h a r i a b b r a c c i a t o i s u o i s p a z i v e r d i c o n l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a a r e a g i o c h i d i P i a z z a S a n t a M a r i a L i b e r a t r i c e , a v v e n u t a d o m e n i c a 1 6 n o v e m b r e . I l a v o r i d i c o m p l e t a r i q u a l i f i c a z i o n e , s i l e g g e i n u n a n o t a , c o n c l u s i n e i m e s i s c o r s i , h a n n o r e s t i t u i t o a i b a m b i n i e a l l e b a m b i n e d e l I M u n i c i p i o u n ’ a r e a i n t e r a m e n t e r i n n o v a t a , c o n g i o c h i p i ù r e s i s t e n t i , u n p a v i m e n t o c o l o r a t o e s i c u r o , e u n ' a r e a p e n s a t a p e r l a s o c i a l i t à . L ' i n t e r v e n t o h a r a p p r e s e n t a t o u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i o l t r e 1 2 0 m i l a e u r o . A l l a c e r i m o n i a d i r i a p e r t u r a h a n n o p a r t e c i p a t o l a p r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o , L o r e n z a B o n a c c o r s i , l ' a s s e s s o r e a l l ’ A m b i e n t e d e l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o , S t e f a n o M a r i n , e l ' a s s e s s o r e a l l e P o l i t i c h e S o c i a l i - P a r i O p p o r t u n i t à d e l M u n i c i p i o I , C l a u d i a S a n t o l o c e , i n s i e m e a l p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a t r i m o n i o d i R o m a C a p i t a l e , Y u r i T r o m b e t t i . L ’ i m p o r t a n t e i n t e r v e n t o d i r i q u a l i f i c a z i o n e h a i n t e r e s s a t o l ’ i n t e r a a r e a c o n c e n t r a n d o s i s u l l a s i c u r e z z a , l a d u r a b i l i t à e i l d i v e r t i m e n t o . È s t a t a g a r a n t i t a l a m a s s i m a s i c u r e z z a p e r i b a m b i n i c o n l a r i m o z i o n e e l o s m a l t i m e n t o d e i v e c c h i q u a d r o t t i i n g o m m a o r m a i d e t e r i o r a t i . A l l o r o p o s t o , s o n o s t a t i r e a l i z z a t i o l t r e 5 4 0 m q d i n u o v a p a v i m e n t a z i o n e i n g o m m a c o l a t a a n t i t r a u m a ( s p e s s o r e 4 , 5 c m ) , o f f r e n d o u n a s u p e r f i c i e c o n t i n u a , c o l o r a t a e a l t a m e n t e p r o t e t t i v a . I l c u o r e d e l l ' i n t e r v e n t o è s t a t a l ' i n s t a l l a z i o n e d i n u o v e a t t r e z z a t u r e l u d i c h e p e n s a t e p e r d i v e r s e f a s c e d ' e t à . S p i c c a i l g r a n d e g i o c o c o m p l e s s o a f o r m a d i b a t t e l l o , p r o n t o a s t i m o l a r e l a f a n t a s i a , a f f i a n c a t o d a l l o S c i v o l o “ D i n o ” i n a l l u m i n i o / H P L . N o n m a n c a n o l e c l a s s i c h e a t t r a z i o n i : n u o v e a l t a l e n e c o n m o n t a n t i i n l e g n o c h e i n c l u d o n o u n m o d e l l o c o n s e d i l e i n c l u s i v o , g i o c h i a m o l l a a t e m a “ t i g r e ” e “ z e b r a ” e i l d o n d o l o a b i l i c o “ L u m a ” . P e r i r a g a z z i , è s t a t o i n s t a l l a t o a n c h e u n t a v o l o d a p i n g - p o n g m o n o l i t i c o p e r e s t e r n i . I n f i n e , l ' a t t e n z i o n e a l d e t t a g l i o h a r i g u a r d a t o a n c h e g l i a r r e d i e l ' a m b i e n t e c i r c o s t a n t e . S o n o s t a t e r e c u p e r a t e e v e r n i c i a t e 1 4 p a n c h i n e e s i s t e n t i , r i p r i s t i n a t a l ' a r m a d i a t u r a , e s o n o s t a t i e s e g u i t i l a v o r i d i s i s t e m a z i o n e d e l t e r r e n o e b o r d a t u r a p e r t u t e l a r e l e d u e a l b e r a t u r e p r e s e n t i i n P i a z z a S a n t a M a r i a L i b e r a t r i c e . " R e s t i t u i r e l ' a r e a g i o c h i d i P i a z z a S a n t a M a r i a L i b e r a t r i c e a l q u a r t i e r e – s p i e g a B o n a c c o r s i - è u n m o m e n t o d i g r a n d e g i o i a e o r g o g l i o . Q u e s t o n o n è s o l o u n s e m p l i c e s p a z i o r i q u a l i f i c a t o , m a u n l u o g o c r u c i a l e p e r l a c r e s c i t a , l ' i n c l u s i o n e e l a s o c i a l i t à d e i n o s t r i b a m b i n i . U n i n v e s t i m e n t o d i 1 2 0 m i l a e u r o c h e h a t r a s f o r m a t o l ' a r e a i n u n v e r o e p r o p r i o p o l o d i a t t r a z i o n e , d i m o s t r a n d o l a n o s t r a p r i o r i t à p e r i l b e n e s s e r e d e l l e f a m i g l i e e p e r u n a c i t t à a m i s u r a d i b a m b i n o . R i n g r a z i o i n p a r t i c o l a r e i l P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e P a t r i m o n i o , Y u r i T r o m b e t t i , p e r l a p r e z i o s a c o l l a b o r a z i o n e e l ' a t t e n z i o n e d i m o s t r a t a v e r s o l a r i q u a l i f i c a z i o n e d i q u e s t o b e n e c o m u n e " . " L a r i q u a l i f i c a z i o n e d i P i a z z a S a n t a M a r i a L i b e r a t r i c e - a g g i u n g e M a r i n - è u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l a c u r a d e g l i s p a z i p u b b l i c i , a p a r t i r e d a q u e l l i d e d i c a t i a i p i ù p i c c o l i , p o s s a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i u n i n t e r o q u a r t i e r e . G i o c h i p i ù m o d e r n i e u n a p a v i m e n t a z i o n e a n t i t r a u m a p i ù s i c u r a e r a n o u n ' e s i g e n z a d e l q u a r t i e r e e s i a m o f e l i c i d i a v e r l a r e a l i z z a t a , p r e s t a n d o a t t e n z i o n e a n c h e a l l a s i s t e m a z i o n e d e l v e r d e e s i s t e n t e " . " Q u e s t o s p a z i o r i n n o v a t o – a f f e r m a S a n t o l o c e - I i n c l u d e a t t r e z z a t u r e i n c l u s i v e e m a t e r i a l i p i ù a c c e s s i b i l i , i n l i n e a c o n i l n o s t r o i m p e g n o p e r g a r a n t i r e c h e o g n i b a m b i n o , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e s u e c a p a c i t à , p o s s a g o d e r e p i e n a m e n t e d e l d i r i t t o a l g i o c o e a l l a s o c i a l i t à . È u n p a s s o a v a n t i p e r u n M u n i c i p i o I s e m p r e p i ù a t t e n t o e i n c l u s i v o ” .