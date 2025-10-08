R o m a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M u l i n o B i a n c o , m a r c h i o s i m b o l o d e l l a t r a d i z i o n e i t a l i a n a n e l m o n d o d e i p r o d o t t i d a f o r n o , c o m p i e o g g i u n p a s s o d e c i s i v o n e l p e r c o r s o d i s o s t e n i b i l i t à c h e d a s e m p r e c a r a t t e r i z z a l a s u a s t o r i a . È i n f a t t i i l p r i m o b r a n d b a k e r y i n I t a l i a c e r t i f i c a t o a r e a l i z z a r e u n b i s c o t t o i n t e r a m e n t e p r o d o t t o c o n f a r i n a d i g r a n o t e n e r o d a a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a : i l n u o v o B u o n g r a n o . Q u e s t o l a n c i o s e g n a l ' a v v i o d i u n a n u o v a f a s e d e l l a C a r t a d e l M u l i n o , i l d i s c i p l i n a r e d e l b r a n d c h e h a d e f i n i t o i n n o v a t i v i s t a n d a r d p e r l a c o l t i v a z i o n e s o s t e n i b i l e d e l g r a n o t e n e r o , g a r a n t e n d o l a q u a l i t à d e i p r o d o t t i , l a t u t e l a d e l l a b i o d i v e r s i t à e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a v o r o d e g l i a g r i c o l t o r i . O g g i l a C a r t a g u i d a i l c a m b i a m e n t o p u n t a n d o , p e r B u o n g r a n o , s u l l ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a : u n a p p r o c c i o c h e n o n s o l o r i d u c e l ' i m p a t t o a m b i e n t a l e d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a i n t e r m i n i d i C O ₂ e q , m a r e s t i t u i s c e n u o v a v i t a l i t à a l l a t e r r a . C o n B u o n g r a n o , n e l 2 0 1 8 , h a p r e s o i l v i a , p e r l a f a r i n a d i g r a n o t e n e r o , i l p r o g e t t o C a r t a d e l M u l i n o c h e , o g g i , r i g u a r d a l a m a g g i o r p a r t e d e i p r o d o t t i M u l i n o B i a n c o . O g g i , s e t t e a n n i d o p o , i l b i s c o t t o t o r n a n e l l e c a s e d e i c o n s u m a t o r i c o n u n a n u o v a v e s t e : è i l p r i m o p r o d o t t o c o n 1 0 0 % f a r i n a d i g r a n o t e n e r o d a a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a e d i v e n t a i l f r u t t o t a n g i b i l e d i u n n u o v o a p p r o c c i o r e s p o n s a b i l e . C h e c o s a s i g n i f i c a p e r i c o n s u m a t o r i ? S c e g l i e r e B u o n g r a n o s i g n i f i c a p o r t a r e i n t a v o l a u n b i s c o t t o c h e u n i s c e i l p i a c e r e d e l g u s t o a u n ' a t t e n z i o n e a u t e n t i c a p e r l a T e r r a . P e r M u l i n o B i a n c o n o n è s o l o u n g e s t o , m a u n m o d o d i a g i r e c o n c r e t o : p r e n d e r e d a l l a n a t u r a c o n r i s p e t t o , r e s t i t u e n d o l e v a l o r e e n u t r i m e n t o , p e r t r a s f o r m a r e c o n i l p r o p r i o s a p e r f a r e i n g r e d i e n t i s e m p l i c i i n p r o d o t t i b u o n i e g e n u i n i . I l g r a n o t e n e r o d i B u o n g r a n o n a s c e i n f a t t i d a p r a t i c h e a g r i c o l e c h e v e r r a n n o v e r i f i c a t e e m o n i t o r a t e g r a z i e a l l ' i n t r o d u z i o n e d i u n a n u o v a r e g o l a d e l D i s c i p l i n a r e " C a r t a d e l M u l i n o ” ( v a l e a d i r e i l r i s p e t t o d e l " R e g e n e r a t i v e A g r i c u l t u r e S t a n d a r d d i F o o d C h a i n I d ) , a d o g g i , a p p l i c a t a s o l o s u B u o n g r a n o , c h e a i u t a l e p i a n t e a c r e s c e r e p i ù s a n e e f o r t i , f a v o r e n d o l a f e r t i l i t à d e l s u o l o e g a r a n t e n d o l a d i s p o n i b i l i t à d i c i b o a n c h e i n f u t u r o . C o s ì , è p o s s i b i l e g u s t a r e u n p r o d o t t o b u o n o o g g i , s a p e n d o d i f a r e q u a l c o s a d i b u o n o a n c h e p e r d o m a n i . C o n i l s u o n u o v o p a c k d e d i c a t o , B u o n g r a n o r a p p r e s e n t a i n o l t r e u n ' i m p o r t a n t e p r o m e s s a d i M u l i n o B i a n c o : e s t e n d e r e p r o g r e s s i v a m e n t e q u e s t o m o d e l l o a t u t t a l a p r o d u z i o n e . E n t r o i l 2 0 3 0 , i n f a t t i , t u t t i i p r o d o t t i M u l i n o B i a n c o s a r a n n o r e a l i z z a t i c o n f a r i n a d i g r a n o t e n e r o p r o v e n i e n t e d a a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a . " C o n B u o n g r a n o v o g l i a m o s c r i v e r e u n n u o v o c a p i t o l o d e l l a s t o r i a d i M u l i n o B i a n c o , c h e d a c i n q u a n t ' a n n i n u t r e l a f i d u c i a c h e i l m o n d o p o s s a e s s e r e u n p o s t o m i g l i o r e . P o r t i a m o n e l l e c a s e d e l l e p e r s o n e p r o d o t t i b u o n i , i n v e s t e n d o n e l l a q u a l i t à d e g l i i n g r e d i e n t i e n e i p r o c e s s i d i t r a s f o r m a z i o n e , e p r e n d e n d o c i c u r a d e l l a n a t u r a . I l n o s t r o o b i e t t i v o è f a r c o n o s c e r e i l v a l o r e d e l l ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a : è i l n u o v o i m p e g n o d e l l a m a r c a p e r c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e a i c o n s u m a t o r i l a s t e s s a q u a l i t à d i s e m p r e , n u t r e n d o a l c o n t e m p o l a n o s t r a t e r r a ” , a f f e r m a L a u r a S i g n o r e l l i , M a r k e t i n g D i r e c t o r E q u i t y M u l i n o B i a n c o . L ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a è u n a p p r o c c i o o l i s t i c o c h e m e t t e a l c e n t r o l a s a l u t e d e l s u o l o e d e g l i a g r o e c o s i s t e m i . A t t r a v e r s o p r a t i c h e m i r a t e c o m e l e r o t a z i o n i c o l t u r a l i , c h e r e s t i t u i s c o n o n u t r i e n t i a l t e r r e n o e f a v o r i s c o n o l a s u a n a t u r a l e f e r t i l i t à , l a c o p e r t u r a v e g e t a l e d u r a n t e i p e r i o d i d i r i p o s o c o l t u r a l e p e r p r o t e g g e r e i l s u o l o , l a c r e a z i o n e d i a r e e f i o r i t e d e d i c a t e a d a p i , f a r f a l l e e a l t r i i n s e t t i u t i l i , l a r i d u z i o n e d i f i t o f a r m a c i e f e r t i l i z z a n t i d i s i n t e s i e g r a z i e a u n a g e s t i o n e p i ù a t t e n t a e l ' u s o d i t e c n o l o g i e d i g i t a l i p e r m o n i t o r a r e g l i i m p a t t i e m i g l i o r a r e c o s t a n t e m e n t e l e p r a t i c h e , è p o s s i b i l e r i g e n e r a r e l a f e r t i l i t à d e i t e r r e n i , a u m e n t a r e l a b i o d i v e r s i t à , m i g l i o r a r e i c i c l i d e l l ' a c q u a e r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a d e l l e c o m u n i t à a g r i c o l e . L a C a r t a d e l M u l i n o c o i n v o l g e o g g i o l t r e 4 8 . 0 0 0 e t t a r i c o l t i v a t i d a 1 . 8 0 0 a g r i c o l t o r i , 1 4 m u l i n i e s t e r n i e 7 0 c e n t r i d i s t o c c a g g i o e i l m u l i n o d i p r o p r i e t à B a r i l l a . C o n l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 i l d i s c i p l i n a r e r e n d e l ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a p a r t e e s s e n z i a l e d e l m o d e l l o p r o d u t t i v o n e l l a f i l i e r a d e l g r a n o t e n e r o . L ' o b i e t t i v o è q u e l l o d i r i g e n e r a r e i t e r r e n i i n t e g r a n d o l e a t t u a l i p r a t i c h e a g r o n o m i c h e c o n a l t r e c h e p e r m e t t a n o d i r a g g i u n g e r e b e n e f i c i i n c r e m e n t a l i , r a f f o r z a n d o l a t u t e l a d e g l i a g r o e c o s i s t e m i e v a l o r i z z a n d o i l l a v o r o d e g l i a g r i c o l t o r i a t t r a v e r s o f o r m a z i o n e , i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e n u o v e c o m p e t e n z e . I b e n e f i c i s o n o g i à m i s u r a b i l i , c o n l a r i d u z i o n e d e l l e e m i s s i o n i d i C O ₂ e q d e l 7 % a n n u o r i s p e t t o a l l ' a g r i c o l t u r a c o n v e n z i o n a l e ( c i r c a 9 . 5 0 0 t o n n e l l a t e r i s p a r m i a t e o g n i a n n o , l ' e q u i v a l e n t e d i 3 2 0 c a m i o n c a r i c h i d i C O ₂ e q ) . I n o l t r e , 2 . 0 0 0 e t t a r i ( p a r i a l l a s u p e r f i c i e d i 2 . 9 0 0 c a m p i d a c a l c i o ) s o n o g i à s t a t i d e s t i n a t i a f a s c e d i b i o d i v e r s i t à , c h e h a n n o f a v o r i t o u n i n c r e m e n t o d e l 4 0 % d e g l i i n s e t t i i m p o l l i n a t o r i , t r a c u i a p i , s i r f i d i e f a r f a l l e , n e l l e a r e e m o n i t o r a t e d a l l ' U n i v e r s i t à d i B o l o g n a . I l m o n i t o r a g g i o d e l l a s a l u t e d e l s u o l o è g a r a n t i t o d a S o c r a t e , u n m o d e l l o n a t o d a u n p r o g e t t o i n n o v a t i v o c h e u t i l i z z a s a t e l l i t i e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r m i s u r a r e i n m a n i e r a r a p i d a , e c o n o m i c a e d a c c u r a t a , l a s o s t a n z a o r g a n i c a d e l s u o l o , u n i n d i c a t o r e c h i a v e d e l l a f e r t i l i t à . C o n l ' i m p i e g o d i S o c r a t e a b b i a m o p o t u t o c o n f e r m a r e c h e i t e r r e n i c o l t i v a t i s e c o n d o l a C a r t a d e l M u l i n o s o n o i n g r a d o d i c o n s e r v a r e e m i g l i o r a r e l a s o s t a n z a o r g a n i c a e d i c o n s e g u e n z a l a s a l u t e d e l s u o l o . I l p e r c o r s o v e r s o l ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a d i B u o n g r a n o è r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a u n a m p i o s i s t e m a d i c o l l a b o r a z i o n i s c i e n t i f i c h e e i s t i t u z i o n a l i : W w f , C n r - I b e , U n i v e r s i t à d i T o r i n o , B o l o g n a e T u s c i a , i n s i e m e a p a r t n e r t e c n o l o g i c i e t e c n i c i c o m e X F a r m e O p e n F i e l d s , c o n t r i b u i s c o n o a v a l i d a r e l e p r a t i c h e a g r i c o l e e a m o n i t o r a r n e l ' i m p a t t o a m b i e n t a l e , g a r a n t e n d o u n m o d e l l o d i e c c e l l e n z a . " L a s a l u t e d e l s u o l o è a l l a b a s e d e l l a q u a l i t à d e l n o s t r o g r a n o e q u i n d i d e i n o s t r i p r o d o t t i . C o n l a C a r t a d e l M u l i n o s t i a m o l a v o r a n d o a l f i a n c o d i p a r t n e r , a g r i c o l t o r i , s t o c c a t o r i e m u l i n i p e r d i f f o n d e r e s e m p r e d i p i ù l e p r a t i c h e d i a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a , c a p a c i d i m i g l i o r a r e l a f e r t i l i t à d e i t e r r e n i a n n o d o p o a n n o , f a v o r i r e l a b i o d i v e r s i t à e v a l o r i z z a r e i l l a v o r o d i t u t t a l a f i l i e r a . È u n p e r c o r s o c h e r i c h i e d e i m p e g n o e c o l l a b o r a z i o n e , m a c h e c i p e r m e t t e d i g u a r d a r e c o n f i d u c i a a l f u t u r o ” , c o m m e n t a M i c h e l e Z e r b i n i , S o f t W h e a t & F l o u r s I t a l y & G a l l i a t e M i l l P u r c h a s i n g A s s o c i a t e D i r e c t o r M u l i n o B i a n c o A n c h e W w f I t a l i a , q u a l e p a r t n e r d i q u e s t o p e r c o r s o , r i c o n o s c e l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a . " O g g i q u e s t o m o d e l l o d i a g r i c o l t u r a r a p p r e s e n t a u n a r i s p o s t a c o n c r e t a a l l a c r i s i c l i m a t i c a e a l l a p e r d i t a d i b i o d i v e r s i t à . I l p e r c o r s o i n t r a p r e s o d a M u l i n o B i a n c o e d a l G r u p p o B a r i l l a c o n l a C a r t a d e l M u l i n o e c h e c o n B u o n g r a n o i n c l u d e p r a t i c h e d i a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e : d i m o s t r a c h e è p o s s i b i l e c o n c i l i a r e p r o d u z i o n e a l i m e n t a r e d i q u a l i t à c o n i l r i p r i s t i n o e l a t u t e l a d e g l i a g r o e c o s i s t e m i , i n i z i a n d o d a l s u o l o ” , c o m m e n t a E v a A l e s s i , H e a d o f S u s t a i n a b i l i t y W w f I t a l y .