R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n m i p e r m e t t o d i g i u d i c a r e I g n a z i o L a R u s s a , c h e è u n c a r o a m i c o o l t r e c h e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o . P o s s o d i r e c h e m i s o n o i s c r i t t o a l M s i a 1 6 a n n i e n o n r i n n e g h e r ò m a i q u e l l a s t o r i a . M a h o i m p a r a t o c h e l a p o l i t i c a s i f a p e r c o s t r u i r e i l f u t u r o , n o n p e r r i m p i a n g e r e i l p a s s a t o . F d I è u n g r a n d e p a r t i t o d i d e s t r a , g o v e r n a l ' I t a l i a – p r e s t o a n c h e l ' E u r o p a – e d è n e l s i s t e m a d e m o c r a t i c o c o n t e m p o r a n e o . A l l ' A n p i d i r e i d i g u a r d a r e i n c a s a p r o p r i a e m a g a r i s p i e g a r e p e r c h é h a d i r i g e n t i f i l o h a m a s o f i l o p u t i n " . L o d i c e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , i n t e r v i s t a t o d a L a S t a m p a .