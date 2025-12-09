R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I l d a t o c e r t o è c h e q u a n d o D a v i d R o s s i è p r e c i p i t a t o q u a l c u n o l o t e n e v a p e r i l p o l s o s i n i s t r o a p p e s o a l b a l c o n e . E r a a p p e s o a l b a l c o n e c o n q u a l c u n o c h e l o s o r r e g g e v a , a l m e n o n e l l ' u l t i m o i s t a n t e , e l o t e n e v a p e r i l p o l s o s i n i s t r o p r o v o c a n d o l e l e s i o n i e i l d i s t a c c o d e l l ' o r o l o g i o " . L o a f f e r m a i l t e n e n t e c o l o n n e l l o d e l R i s A d o l f o G r e g o r i , c o n s u l e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e d i i n c h i e s t a s u l l a m o r t e d i D a v i d R o s s i , a s c o l t a t o i n s i e m e a l c o n s u l e n t e e m e d i c o l e g a l e R o b b i M a n g h i , d a v a n t i a l l o s t e s s o o r g a n i s m o p a r l a m e n t a r e p e r i l l u s t r a r e l a r e l a z i o n e d e l R i s s u g l i e s p e r i m e n t i s v o l t i s u l l a c a d u t a d e l l ' e x m a n a g e r d a l l a f i n e s t r a e s u l l e p r o v e d i t e n u t a d e l c i n t u r i n o d e l l ' o r o l o g i o c h e p o r t a v a a l p o l s o p e r c a p i r e i n c h e m o d o - p r i m a d e l l ' i m p a t t o a l s u o l o - p o s s a e s s e r s i s t a c c a t o d a l l a c a s s a e p e r c h i a r i r e l e o r i g i n i d e l l e l e s i o n i s u l p o l s o s i n i s t r o . G r e g o r i h a s o t t o l i n e a t o c h e s o n o s t a t i s v o l t i " 2 3 t e s t " t e s i a d a c c e r t a r e i n c h e m o d o p o s s a e s s e r e s t a t a p r o v o c a t a l a r o t t u r a d i e n t r a m b e l e a n s e e q u i n d i d e l c i n t u r i n o d e l l ' o r o l o g i o d i D a v i d R o s s i : " S e s i a f f e r r a b e n e l a c a s s a d e l l ' o r o l o g i o n e l l ' a z i o n e d i t r a t t e n e r e i l c o r p o e c c o c h e , i n d e t e r m i n a t i m o d i d i a f f e r r a m e n t o , s i s t a c c a l a c a s s a d a e n t r a m b e l e p a r t i d a l c i n t u r i n o " . B e n " q u a t t r o v o l t e s u 2 3 " è s t a t a r i p r o d o t t a n e g l i e s p e r i m e n t i q u e s t a d i n a m i c a : " P e r n o i è u n r i s u l t a t o s i c u r a m e n t e e c c e z i o n a l e . A b b i a m o c a p i t o c o m e è p o s s i b i l e s t a c c a r e l a c a s s a d e l l ' o r o l o g i o d a e n t r a m b e l e a n s e " . N e l c o r s o d e l l ' e s p e r i m e n t o è s t a t a a n c h e o s s e r v a t a l a s t e s s a t r a i e t t o r i a r e l a t i v a a l l a c a d u t a " d e l l a c a s s a e d e l c i n t u r i n o " c h e s i o s s e r v a n e l l a p r e c i p i t a z i o n e d i R o s s i . D u r a n t e l ' a n a l i s i s i è a n c h e c e r c a t o d i c a p i r e s e i n v e c e i l c i n t u r i n o s i s i a p o t u t o s g a n c i a r e p e r c h é i m p i g l i a t o i n u n p e r n o c e n t r a l e p r e s e n t e s u l d a v a n z a l e d e l l a f i n e s t r a d i R o c c a S a l i m b e n i d a l l a q u a l e l ' e x c a p o d e l l a C o m u n i c a z i o n e d i M p s p r e c i p i t ò : u n ' i p o t e s i t u t t a v i a r i s u l t a t a " r e m o t a " . L e r i s u l t a n z e d e l R i s a r r i v a n o a l l ' i n d o m a n i d i u n ' a l t r a n o v i t à s u l c a s o , a n t i c i p a t a d a l l a t r a s m i s s i o n e ' L e I e n e ' r i f e r i t a a u n ' a n a l i s i r e a l i z z a t a c o n u n m a n i c h i n o a n t r o p o m o r f o v i r t u a l e d a l l ’ i n g e g n e r e f o r e n s e G i u s e p p e M o n f r e d a s e c o n d o l a q u a l e l ' e x m a n a g e r n o n s i è s u i c i d a t o .