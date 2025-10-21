M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E i c m a è u n ' e c c e l l e n z a m o n d i a l e d e l l e d u e r u o t e e u n m o t o r e d i s v i l u p p o : i l s i s t e m a F i e r a M i l a n o g e n e r a 4 7 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e e 1 8 m i l i a r d i i n e x p o r t " . L o h a e v i d e n z i a t o i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 8 2 e s i m a e d i z i o n e d i E i c m a , E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , i n p r o g r a m m a d a l 4 a l 9 n o v e m b r e p r o s s i m i n e i p a d i g l i o n i d i F i e r a M i l a n o a R h o . " E i c m a - s o t t o l i n e a B o z z e t t i - è i l p u n t o d i r i f e r i m e n t o m o n d i a l e p e r i l s e t t o r e d e l l e d u e r u o t e e q u e s t ’ a n n o , c o n i l c l a i m ' T h a t ’ s A m o r e ' , r a p p r e s e n t a p e r f e t t a m e n t e l a p a s s i o n e c h e u n i s c e e s p o s i t o r i , v i s i t a t o r i e t e r r i t o r i o . F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o è a l f i a n c o d e g l i o r g a n i z z a t o r i d i m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e p e r v a l o r i z z a r l e e i n t e g r a r l e m a g g i o r m e n t e i n m o d o s i n e r g i c o c o n i l t e r r i t o r i o a t t r a v e r s o i n i z i a t i v e , t r a c u i l ' A l l e a n z a p e r i l m a d e i n I t a l y , i t a v o l i d i l a v o r o s u t r a s p o r t i e c u l t u r a e d a u l t i m o l ’ i n f o p o i n t M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 c h e a c c o m p a g n e r à i v i s i t a t o r i d e l l e f i e r e a l l ’ a p p u n t a m e n t o c o n l e O l i m p i a d i " . Q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e , p r o s e g u e B o z z e t t i , " s i m b o l o d i i n n o v a z i o n e , d e s i g n e c a p a c i t à p r o d u t t i v a i t a l i a n a , n o n è s o l o u n a f i e r a , m a u n v e r o e p r o p r i o l u o g o d ’ i n c o n t r o t r a i n d u s t r i a , c r e a t i v i t à e c o m u n i t à g l o b a l i . E F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , i n s i e m e a F i e r a M i l a n o , è a l f i a n c o d i E i c m a p e r r a f f o r z a r n e i l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o e c o n l e i s t i t u z i o n i , c h e r i n g r a z i o p e r l a c o s t a n t e c o l l a b o r a z i o n e " . D e l r e s t o , r i m a r c a i l p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , " i n u m e r i s t r a o r d i n a r i d i E i c m a s o n o l a r a p p r e s e n t a z i o n e d e l f a t t o c h e l e f i e r e , o g g i , s o n o m o l t o p i ù c h e v e t r i n e e s p o s i t i v e : s o n o m o t o r i s t r a t e g i c i d i s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , s c i e n t i f i c o e c u l t u r a l e , l u o g h i d o v e s i i n c o n t r a n o m a n i f a t t u r a e i n n o v a z i o n e , p r o d u t t o r i e s t a r t u p , f o r n i t o r i e b u y e r d a t u t t o i l m o n d o " . E " i n u n m o m e n t o i n c u i l ’ e c o n o m i a g l o b a l e r i c h i e d e f l e s s i b i l i t à , v i s i o n e e c o n n e s s i o n i , l e f i e r e s o n o p i a t t a f o r m e i n s o s t i t u i b i l i d i d i p l o m a z i a e c o n o m i c a e p e r l a c r e s c i t a e l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e " . I n q u e s t o s c e n a r i o , c o n c l u d e B o z z e t t i , " i l s i s t e m a f i e r i s t i c o m i l a n e s e s i c o n f e r m a u n f o r m i d a b i l e s t r u m e n t o d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e d i m a r k e t i n g t e r r i t o r i a l e . G l i o p e r a t o r i d e l l e f i e r e i n t e r n a z i o n a l i o s p i t a t e a F i e r a M i l a n o r e a l i z z a n o c i r c a i l 4 0 % d e l f a t t u r a t o d e l l ’ i n t e r o s e t t o r e f i e r i s t i c o i t a l i a n o , u n v a l o r e d i v e n d i t a a n n u o , p e r l e q u a t t r o p r i n c i p a l i f i l i e r e d e l M a d e i n I t a l y : a r r e d a m e n t o , m o d a , m e c c a n i c a s t r u m e n t a l e e f o o d , p a r i a c i r c a 4 7 m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i 1 8 m i l i a r d i i n e x p o r t , g e n e r a n d o u n a r i c a d u t a e c o n o m i c a s u l t e r r i t o r i o l o m b a r d o c h e s f i o r a i 5 m i l i a r d i d i e u r o l ’ a n n o e 8 s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " .