L i d o d i V e n e z i a , 0 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - R i f l e t t o r i p u n t a t i s u l l a f i g u r a d i E l e o n o r a D u s e e l ’ a t t u a l i t à i n t e m p i d i g u e r r a o g g i m e r c o l e d ì 3 s e t t e m b r e n e l l ' o t t a v a g i o r n a t a d e l l a 8 2 e s i m a M o s t r a d i V e n e z i a c h e p o r t a i n s a l a i l t e r z o f i l m i t a l i a n o d e l C o n c o r s o : ' D u s e ' d i P i e t r o M a r c e l l o . L a p e l l i c o l a r a c c o n t a l a l e g g e n d a r i a a t t r i c e d i t e a t r o E l e o n o r a D u s e i n t e r p r e t a t a d a V a l e r i a B r u n i T e d e s c h i , a f f i a n c a t a d a F a n n i W r o c h n a , N o é m i e M e r l a n t , F a u s t o R u s s o A l e s i , E d o a r d o S o r g e n t e , V i n c e n z o N e m o l a t o , G a j a M a s c i a l e , V i n c e n z a M o d i c a , M i m m o B o r r e l l i e S a v i n o P a p a r e l l a . I n p r o g r a m m a a n c h e l a c o n s e g n a d e l p r e m i o ' C a r t i e r - G l o r y t o t h e F i l m m a k e r A w a r d ' a J u l i a n S c h n a b e l e l a p r o i e z i o n e d e l s u o ' I n T h e H a n d o f D a n t e ' ( f u o r i c o n c o r s o ) c o n O s c a r I s a a c , G a l G a d o t , G e r a r d B u t l e r , A l P a c i n o , J o h n M a l k o v i c h , M a r t i n S c o r s e s e , J a s o n M o m o a , L o u i s C a n c e l m i , F r a n c o N e r o , S a b r i n a I m p a c c i a t o r e e B e n j a m i n C l e m e n t i n e , d e s c r i t t o c o m e " u n v i a g g i o n e l t e m p o a l l a r i c e r c a d e l m a n o s c r i t t o o r i g i n a l e d e l l a D i v i n a C o m m e d i a " . I n l a g u n a a n c h e l ' a t t u a l i s s i m o f i l m i n c o n c o r s o ' T h e V o i c e o f H i n d R a j a b ' d i K a o u t h e r B e n H a n i a s u l l a s t o r i a v e r a , a c c a d u t a n e l 2 0 0 4 , d i u n a b a m b i n a d i s e i a n n i i n t r a p p o l a t a i n u n ’ a u t o a G a z a c o n g l i a u d i o o r i g i n a l i d e l l a s u a v o c e e d e i v o l o n t a r i c h e t e n t a r o n o d i s a l v a r l a . ( D a l l e i n v i a t e L o r e d a n a E r r i c o e L u c r e z i a L e o m b r u n i )