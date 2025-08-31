V e n e z i a , 3 1 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - E m o z i o n e a l l e s t e l l e s a b a t o s e r a a l l a M o s t r a d e l C i n e m a d i V e n e z i a , d o v e ' F r a n k e n s t e i n ' , l ' a t t e s i s s i m o a d a t t a m e n t o g o t i c o f i r m a t o G u i l l e r m o d e l T o r o , h a c o n q u i s t a t o i l p u b b l i c o c o n u n a s t a n d i n g o v a t i o n d a b e n 1 3 m i n u t i , l a p i ù l u n g a d i q u e s t a e d i z i o n e d e l f e s t i v a l . S u l p a l c o d e l l a S a l a G r a n d e d e l P a l a z z o d e l C i n e m a , v i s i b i l m e n t e c o m m o s s i , O s c a r I s a a c e J a c o b E l o r d i n o n s o n o r i u s c i t i a t r a t t e n e r e l e l a c r i m e . I d u e p r o t a g o n i s t i , r i s p e t t i v a m e n t e n e i p a n n i d e l t o r m e n t a t o d o t t o r V i c t o r F r a n k e n s t e i n e d e l l a s u a i n q u i e t a n t e C r e a t u r a , s i s o n o a b b r a c c i a t i p i ù v o l t e t r a g l i a p p l a u s i i n i n t e r r o t t i , c u l m i n a t i i n u n t e n e r o b a c i o s u l l a g u a n c i a d i I s a a c a E l o r d i , c h e h a p o g g i a t o i l m e n t o s u l l a t e s t a d e l c o l l e g a i n u n m o m e n t o d i a u t e n t i c a c o m m o z i o n e . D e l T o r o , p r e m i a t o r e g i s t a m e s s i c a n o e a u t o r e v i s i o n a r i o , h a s a l u t a t o i l p u b b l i c o c o n s o r r i s i e a b b r a c c i , c o n d i v i d e n d o l ' e n t u s i a s m o p e r q u e l l o c h e s i p r e a n n u n c i a c o m e u n o d e i f i l m p i ù d i s c u s s i e a p p r e z z a t i d e l l a s t a g i o n e . L a p e l l i c o l a - u n a p r o d u z i o n e N e t f l i x d a 1 2 0 m i l i o n i d i d o l l a r i , d e l l a d u r a t a d i 1 4 9 m i n u t i - r i v i s i t a i n c h i a v e g o t i c o - f a n t a s c i e n t i f i c a i l c a p o l a v o r o d i M a r y S h e l l e y d e l 1 8 1 8 , e s p l o r a n d o l e c o n s e g u e n z e d e l l a c r e a z i o n e a r t i f i c i a l e e l a f r a g i l i t à d e l g e n i o u m a n o . A c c a n t o a i d u e p r o t a g o n i s t i , s u l t a p p e t o r o s s o s o n o a p p a r s i a n c h e M i a G o t h ( n e i p a n n i d e l l ' a m a t a E l i z a b e t h L a v e n z a ) , C h r i s t o p h W a l t z ( c h e i n t e r p r e t a u n m i s t e r i o s o m e r c a n t e d ' a r m i ) , e F e l i x K a m m e r e r , c h e d à v o l t o a l f r a t e l l o m i n o r e d i F r a n k e n s t e i n . T r a g l i o s p i t i v i p a v v i s t a t i p r i m a d e l l a p r o i e z i o n e : A a r o n T a y l o r - J o h n s o n , S o f i a C a r s o n , J e s s i c a W i l l i a m s e J e s s e W i l l i a m s . E l o r d i e I s a a c s i s o n o d i m o s t r a t i g e n e r o s i a n c h e f u o r i d a l l a S a l a G r a n d e , f e r m a n d o s i s u l r e d c a r p e t p e r s e l f i e e a u t o g r a f i c o n i f a n i n d e l i r i o . A l l ' i n t e r n o , l ' e n t u s i a s m o n o n è s t a t o d a m e n o : “ W e l o v e y o u , J a c o b ! ” , h a g r i d a t o q u a l c u n o d a l l a p l a t e a . “ L o v e y o u t o o ! ” , h a r i s p o s t o l ' a t t o r e c o n u n s o r r i s o . I n c o r s a p e r i l L e o n e d ’ O r o , F r a n k e n s t e i n s e m b r a g i à d e s t i n a t o a l a s c i a r e u n s e g n o p r o f o n d o , n o n s o l o a V e n e z i a m a a n c h e n e l l a c o r s a a g l i O s c a r .