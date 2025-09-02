V e n e z i a , 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l f i l m d o c u m e n t a r i o F e r d i n a n d o S c i a n n a - I l f o t o g r a f o d e l l ’ o m b r a d i R o b e r t o A n d ò s i a g g i u d i c a l o S p e c i a l A w a r d P r e m i o F i l m I m p r e s a p r o m o s s o d a U n i n d u s t r i a , p r e m i o c o l l a t e r a l e d e l l ’ 8 2 e s i m a M o s t r a I n t e r n a z i o n a l e d ’ A r t e C i n e m a t o g r a f i c a d e l l a B i e n n a l e d i V e n e z i a . L a c e r i m o n i a d i c o n s e g n a s i t e r r à g i o v e d ì 4 s e t t e m b r e , a l l e 1 7 , p r e s s o l a S a l a T r o p i c a n a 2 d e l l ’ H o t e l E x c e l s i o r d e l L i d o d i V e n e z i a . I l r i c o n o s c i m e n t o è s t a t o a t t r i b u i t o p e r “ i l p a t r i m o n i o d i i m m a g i n i e l a r i c c h e z z a d e l d i a l o g o c o n i q u a l i u n a u t o r e d e l c i n e m a c o n t e m p o r a n e o , R o b e r t o A n d ò , r a c c o n t a v i t a , i d e e e t a l e n t o d i u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i a u t o r i v i v e n t i d i f o t o g r a f i a , F e r d i n a n d o S c i a n n a . D o p o a v e r r i v e l a t o c o n l a f o t o g r a f i a i l c u o r e p r o f o n d o d e l l a S i c i l i a , a v e r l a v o r a t o i n s i e m e a C a r t i e r B r e s s o n n e l l a p i ù f a m o s a a g e n z i a d e l m o n d o ( l a M a g n u m ) e c o m e f o t o r e p o r t e r p e r ' L ' e u r o p e o ' , S c i a n n a h a p r o f o n d a m e n t e i n n o v a t o l a f o t o d e l l a m o d a e r e s o m e m o r a b i l e i l r a c c o n t o d i u n b r a n d e d e l l a s u a b e l l e z z a , d o t a n d o u n a s p e c i f i c a i m p r e s a d i u n ' a u r a c r e a t i v a u n i c a e i n c o n f o n d i b i l e : d i m o s t r a z i o n e c h e u n o c c h i o c a p a c e d i s c o v a r e n e l m o n d o i m m a g i n i e s e m p l a r i e r i v e l a t r i c i , s a r a c c o n t a r e a n c h e i l m o n d o i m m a g i n a r i o c h e n u t r e l a p a s s i o n e d e g l i i m p r e n d i t o r i ” . P r o d o t t o d a B i b i F i l m c o n R a i C u l t u r a , i l d o c u m e n t a r i o ( p r e s e n t a t o f u o r i c o n c o r s o a l l a M o s t r a i n t e r n a z i o n a l e d ' a r t e c i n e m a t o g r a f i c a d i V e n e z i a ) a c c o m p a g n a l o s p e t t a t o r e l u n g o l a c a r r i e r a d e l f o t o g r a f o s i c i l i a n o : d a l l e p r i m e i m m a g i n i d e l l e f e s t e p o p o l a r i i n S i c i l i a , a l l e c a m p a g n e d i m o d a c h e h a n n o c a m b i a t o l ’ i m m a g i n a r i o c o l l e t t i v o , f i n o a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n f i g u r e c e n t r a l i d e l l a c u l t u r a c o m e L e o n a r d o S c i a s c i a e C a r t i e r - B r e s s o n . " C o n q u e s t o p r e m i o v o g l i a m o s o t t o l i n e a r e c o m e i l l a v o r o d i S c i a n n a d i m o s t r i c h e l o s g u a r d o d i u n a r t i s t a p o s s a d i v e n t a r e a n c h e r a c c o n t o d ’ i m p r e s a , t r a s f o r m a n d o l a c r e a t i v i t à i n m e m o r i a c o l l e t t i v a ” , h a d i c h i a r a t o G i a m p a o l o L e t t a , p r e s i d e n t e d i P r e m i o F i l m I m p r e s a . “ I l f i l m d i A n d ò r i e s c e a r e s t i t u i r e l a f o r z a n a r r a t i v a d e l l a f o t o g r a f i a d i S c i a n n a e i l s u o r u o l o u n i c o n e l l a c u l t u r a v i s i v a c o n t e m p o r a n e a ” , h a a g g i u n t o M a r i o S e s t i , d i r e t t o r e a r t i s t i c o . A l l a c e r i m o n i a p a r t e c i p e r a n n o R o b e r t o A n d ò , F e r d i n a n d o S c i a n n a , G i a m p a o l o L e t t a , M a r i o S e s t i e S i m o n a A n e l l i , G e n e r a l M a n a g e r d i P r e m i o F i l m I m p r e s a . C o n c l u s a l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e , l o s g u a r d o d i P f i è g i à r i v o l t o a l f u t u r o . N e l m e s e d i l u g l i o , i n f a t t i , è s t a t o l a n c i a t o i l b a n d o d i c o n c o r s o p e r t u t t i c o l o r o c h e v o r r a n n o p a r t e c i p a r e a l l a q u a r t a e d i z i o n e c h e , c o m e s e m p r e , s a r à d e d i c a t a a i f i l m d ’ i m p r e s a ( c o r t i e c o r t i s s i m i , d i f i n z i o n e e d o c u m e n t a r i , n a r r a t i v i e s p e r i m e n t a l i ) c h e r a c c o n t a n o l a v i t a d e l l e a z i e n d e d i o g g i e d i c h i l e v i v e d a l l ’ i n t e r n o : l a p a s s i o n e c r e a t i v a d e l l ’ i m p r e s a , i l r a p p o r t o c o n i l t e r r i t o r i o i n c u i s i i n s e d i a n o , l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , i v a l o r i e l a s t o r i a d e l l a c i v i l t à d ’ i m p r e s a , l a s f i d a a m b i e n t a l e e i p r o g e t t i d i i n n o v a z i o n e , i l v i s s u t o d e l l a v o r o , i l v a l o r e d e l l e p e r s o n e c h e n e s o n o p r o t a g o n i s t e . L e o p e r e s e l e z i o n a t e n e l l e t r e d i v e r s e a r e e d e l P r e m i o ( N a r r a t i v a , D o c u m e n t a r i a e I n n o v a t i v e I m a g e & S o u n d ) s a r a n n o p r e m i a t e a n c o r a u n a v o l t a d a u n a g i u r i a d ’ o n o r e . A n c h e n e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 , i n f i n e , s a r a n n o a s s e g n a t i p r e m i s p e c i a l i a p e r s o n a l i t à d e l m o n d o d e l c i n e m a .