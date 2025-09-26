R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i v e n t ' a n n i a b b i a m o a s s i s t i t o a u n e n o r m e m i g l i o r a m e n t o n e l l ' a b b a s s a m e n t o d e l l a m o r t a l i t à n e o n a t a l e . A l i v e l l o g l o b a l e , s i è r e g i s t r a t a u n a r i d u z i o n e d e l 4 4 % , m a n e l l a r e g i o n e a f r i c a n a i l t a s s o d i r i d u z i o n e è s t a t o d e l 2 6 % , m o l t o p i ù b a s s o r i s p e t t o a l l a m e d i a m o n d i a l e . E p p u r e l ' 8 0 % d e l l e m o r t i n e o n a t a l i s i p o s s o n o p r e v e n i r e " , m a s e r v e u n a p p r o c c i o c o r a l e , t r a " e n t i f i l a n t r o p i c i e g o v e r n i n a z i o n a l i " . C o s ì Q u e e n D u b e , r e s p o n s a b i l e d e l N e w b o r n H e a l t h P r o g r a m p r e s s o l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à ( O m s ) , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o ' A c c e l e r a r e i l c a m b i a m e n t o : u n d i a l o g o s u l f u t u r o d e l l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a n e l S u d G l o b a l e ' , c h e s i è s v o l t o i l 2 5 s e t t e m b r e n e l l ' A u d i t o r i u m d e l l ' h e a d q u a r t e r s d i C h i e s i F a r m a c e u t i c i a P a r m a , p e r l a c e l e b r a z i o n e d e i 2 0 a n n i d e l l a P a o l o C h i e s i F o u n d a t i o n . " O g g i s t i a m o v i v e n d o u n m o m e n t o m o l t o i m p o r t a n t e , s o p r a t t u t t o i n A f r i c a , d o v e n u m e r o s e f o n d a z i o n i s t a n n o i n t e r v e n e n d o c o n i n g e n t i r i s o r s e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e l e g a t e a l l a s a l u t e m a t e r n a e n e o n a t a l e - c o n t i n u a D u b e - L e o r g a n i z z a z i o n i f i l a n t r o p i c h e p o s s o n o d a r e u n g r a n d e c o n t r i b u t o s o s t e n e n d o l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o , l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i s e r v i z i e f a r m a c i e s s e n z i a l i e a i u t a n d o l o s v i l u p p o d i s i s t e m i d i r a c c o r d o o s p e d a l i e r o . L a v e r a q u e s t i o n e è : c o m e p o s s o n o l a v o r a r e i n s i n e r g i a c o n i g o v e r n i ? O g g i i l c o n t e s t o p o l i t i c o è f a v o r e v o l e : m o l t i l e a d e r a f r i c a n i s t a n n o d a n d o p r i o r i t à a l l a s a l u t e m a t e r n a e n e o n a t a l e - e v i d e n z i a l ' e s p e r t a - C i ò c h e m a n c a s o n o g l i i n v e s t i m e n t i , p a r t n e r i n g r a d o d i s o s t e n e r e e a c c e l e r a r e l e l o r o a g e n d e . Q u i e n t r a i n g i o c o l a f i l a n t r o p i a , c h e p u ò f o r n i r e q u e l l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o p e r f a r e l o s c a t t o i n a v a n t i , a c c e l e r a r e i l p e r c o r s o . C i a u g u r i a m o c h e s e m p r e p i ù l e f o n d a z i o n i e n t r i n o i n q u e s t o e c o s i s t e m a : s o l o i n s i e m e - r i m a r c a - p o t r e m o d a v v e r o f a r e l a d i f f e r e n z a " . N e l l a r i d u z i o n e d e l l a m o r t a l i t à i n f a n t i l e è f o n d a m e n t a l e t e n e r e c o n t o d i a l c u n i f a t t o r i m o d i f i c a b i l i . I l p r i m o s i r i f e r i s c e a l f a t t o c h e l a s a l u t e d e l n a s c i t u r o " n o n p u ò e s s e r e s e p a r a t a d a q u e l l a d e l l a m a d r e - s p i e g a D u b e - T u t t o c i ò c h e a c c a d e a u n a d o n n a i n g r a v i d a n z a h a u n i m p a t t o d i r e t t o s u g l i e s i t i p e r i l b a m b i n o . S o n o s t a t i f a t t i m o l t i i n v e s t i m e n t i p e r r a f f o r z a r e l ' a s s i s t e n z a p r e n a t a l e , m i g l i o r a n d o n e l a q u a l i t à . U n e s e m p i o m o l t o s e m p l i c e r i g u a r d a l a s i f i l i d e : s e u n a d o n n a i n g r a v i d a n z a v i e n e s o t t o p o s t a a s c r e e n i n g p e r s i f i l i d e e i l t e s t r i s u l t a p o s i t i v o , t r a t t a r l a a u m e n t a e n o r m e m e n t e l e p o s s i b i l i t à d i s o p r a v v i v e n z a d e l b a m b i n o . S e n o n v i e n e d i a g n o s t i c a t a , i l b a m b i n o r i s c h i a d i m o r i r e n e l g r e m b o m a t e r n o o n e l l e p r i m e s e t t i m a n e d i v i t a " . I l s e c o n d o g r a n d e i n v e s t i m e n t o r i g u a r d a l ' a s s i s t e n z a a l p a r t o . " I l m o n i t o r a g g i o d e l t r a v a g l i o e d e l p a r t o - e v i d e n z i a l ' e s p e r t a O m s - h a u n i m p a t t o d i r e t t o s u l l a s o p r a v v i v e n z a d e l n e o n a t o , e a n c h e i n q u e s t ' a r e a s o n o s t a t i f a t t i p r o g r e s s i s i g n i f i c a t i v i . U n t e r z o a s p e t t o d a t e n e r e p r e s e n t e è l ' a s s i s t e n z a p o s t n a t a l e : l e v i s i t e n e l l e p r i m e 2 4 o r e e n e i g i o r n i s u c c e s s i v i a l l a n a s c i t a h a n n o , d a s o l e , m i g l i o r a t o g l i e s i t i d i s a l u t e d e i b a m b i n i . I n f i n e , u n r u o l o c r u c i a l e è s t a t o s v o l t o d a l l ' a m p l i a m e n t o d e l l e c u r e d i s e c o n d o l i v e l l o p e r i n e o n a t i p i c c o l i e m a l a t i . S i t r a t t a d i i n t e r v e n t i c o m e l a C p a p " , l a v e n t i l a z i o n e " p e r i n e o n a t i c o n d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i e o l a g e s t i o n e p i ù e f f i c a c e d e l l e i n f e z i o n i . I n v e s t i r e s u q u e s t o t i p o d i c u r e h a c o n t r i b u i t o a l l a r i d u z i o n e d e l l a m o r t a l i t à n e o n a t a l e " . N o n o s t a n t e i l p r o g r e s s o f a t t o , " c o n q u a s i i l d i m e z z a m e n t o d e i d e c e s s i n e o n a t a l i a l i v e l l o g l o b a l e - r i f l e t t e D u b e - l a v e r i t à è c h e l a m a g g i o r p a r t e d e l l e m o r t i a v v i e n e a n c o r a i n A f r i c a , i n p a r t i c o l a r e n e l l ' A f r i c a s u b - s a h a r i a n a , c h e d a s o l a r a p p r e s e n t a c i r c a l a m e t à d e i d e c e s s i . C ’ è a n c o r a m o l t o d a f a r e . I n A f r i c a s u b - s a h a r i a n a s i a m o a n c o r a i n d i e t r o s u p i ù f r o n t i : l a d i f f u s i o n e d e l l e c u r e d i s e c o n d o l i v e l l o è l i m i t a t a , m o l t e d o n n e p a r t o r i s c o n o a n c o r a a c a s a , e n e l l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e l a q u a l i t à d e l l ' a s s i s t e n z a i n t r a p a r t u m n o n è s e m p r e a d e g u a t a . A n c h e i l p a c c h e t t o d i c u r e p r e n a t a l i r i c h i e d e a n c o r a m o l t i m i g l i o r a m e n t i " . D a d o v e p a r t i r e ? " C o n c e n t r a r e g l i s f o r z i l a d d o v e i l p e s o d e l l a m o r t a l i t à è m a g g i o r e : i n A f r i c a e n e i c o n t e s t i f r a g i l i e c o l p i t i d a c o n f l i t t i , c h e r a p p r e s e n t a n o i l u o g h i c o n i l p i ù a l t o c a r i c o d i d e c e s s i - i n d i c a D u b e - R a f f o r z a r e l e c u r e n e o n a t a l i e s s e n z i a l i , c i o è g a r a n t i r e c h e l e d o n n e a b b i a n o a c c e s s o a s t r u t t u r e s a n i t a r i e m e g l i o a t t r e z z a t e , d o v e p o s s a n o p a r t o r i r e i n s i c u r e z z a . G l i i n v e s t i m e n t i n e l l e c u r e d i s e c o n d o l i v e l l o r i c h i e d o n o d i s p o s i t i v i m e d i c i , p e r s o n a l e s a n i t a r i o f o r m a t o , f a r m a c i , s i s t e m i d i f o l l o w - u p a d e g u a t i , o l t r e a t r a s p o r t i e m e c c a n i s m i d i r i f e r i m e n t o e f f i c i e n t i . E ' p r o p r i o q u i , d o v e i l b i s o g n o è p i ù g r a n d e - c o n c l u d e - c h e d o b b i a m o c o n c e n t r a r e l e r i s o r s e " .