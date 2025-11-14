B o l o g n a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L ’ A s s e m b l e a A n c i è u n m o m e n t o f o n d a m e n t a l e d i c o n f r o n t o c o n i C o m u n i , n o s t r i p r i n c i p a l i i n t e r l o c u t o r i ” . L o h a d i c h i a r a t o A l e s s a n d r o M o r i c c a , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i P a g o P a s p a , r i b a d e n d o i l r u o l o d e l l a s o c i e t à c o m e p a r t n e r s t r a t e g i c o n e l p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e . M o r i c c a h a r i c o r d a t o c o m e P a g o P a s i a u n a t e c h c o m p a n y p u b b l i c a i n c a r i c a t a d i s v i l u p p a r e u n e c o s i s t e m a d i p i a t t a f o r m e c h e s e m p l i f i c a n o l a v i t a d e i c i t t a d i n i e a g e v o l a n o i l l a v o r o d e g l i e n t i . T r a q u e s t e , l a p i a t t a f o r m a d e i p a g a m e n t i – c h e q u e s t ’ a n n o h a g i à g e s t i t o o l t r e 3 8 9 m i l i o n i d i t r a n s a z i o n i p e r u n v a l o r e d i c i r c a 8 5 m i l i a r d i d i e u r o – , l ’ a p p I O , c a n a l e u n i c o d i a c c e s s o a i s e r v i z i p u b b l i c i c h e h a r e g i s t r a t o p i ù d i 1 3 m i l i o n i d i u t e n t i a t t i v i n e g l i u l t i m i d o d i c i m e s i e S e n d , i l s i s t e m a d i n o t i f i c h e d i g i t a l i a v a l o r e l e g a l e , c o n p i ù d i 2 6 m i l i o n i d i i n v i i g i à r e a l i z z a t i . I l m a n a g e r h a s o t t o l i n e a t o c o m e q u e s t i s t r u m e n t i a b b i a n o r e s o s t a n d a r d e o m o g e n e i i p r o c e s s i d i g i t a l i s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , f a v o r e n d o u n a r e l a z i o n e p i ù d i r e t t a e d e f f i c a c e t r a P a e c i t t a d i n i . N e l c o r s o d e l l ’ a s s e m b l e a A n c i M o r i c c a , h a p r e s e n t a t o P a r i , l a n u o v a p i a t t a f o r m a r e a l i z z a t a d a P a g o P a p e r l ’ e r o g a z i o n e d i b o n u s e i n c e n t i v i w e l f a r e . “ P a r i r a p p r e s e n t a l ’ u l t i m o t a s s e l l o d i u n s i s t e m a i n t e g r a t o d i s e r v i z i c h e p u n t a a s e m p l i f i c a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e e i l l a v o r o d e g l i e n t i ” , h a s p i e g a t o . P a r i è g i à o p e r a t i v a e n e i p r o s s i m i g i o r n i c o n s e n t i r à l ’ e r o g a z i o n e d e l b o n u s e l e t t r o d o m e s t i c i p e r m e t t e n d o u n a g e s t i o n e d i g i t a l e , u n i f o r m e e t r a s p a r e n t e d e i b e n e f i c i d e s t i n a t i a i c i t t a d i n i . M o r i c c a h a e v i d e n z i a t o c o m e P a r i s i i n s e r i s c a i n u n p e r c o r s o p i ù a m p i o d i i n n o v a z i o n e c h e c o m p r e n d e l a g e s t i o n e d e i p a g a m e n t i , l ’ a p p I O e S e n d : e l e m e n t i c h e , i n s i e m e , c o s t i t u i s c o n o l ’ i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e p u b b l i c a s u c u i s i b a s a l a m o d e r n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i e r o g a t i d a i C o m u n i .