M o s c a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e a u t o r i t à m o l d a v e s i r i f i u t a n o d i a v v i a r e c o l l o q u i c o n l a R u s s i a e o s t a c o l a n o a n c h e l a r i s o l u z i o n e d e l l a q u e s t i o n e d e l l a T r a n s n i s t r i a . L o h a d i c h i a r a t o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v . " P e r q u a n t o r i g u a r d a l a r i s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o , s i t r a t t a d i u n a q u e s t i o n e e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e " , h a a f f e r m a t o . " A v e r e c o m e i n t e r l o c u t o r e l ' a t t u a l e l e a d e r s h i p m o l d a v a r e n d e c e r t a m e n t e m o l t o d i f f i c i l e e q u a s i i m p o s s i b i l e p a r l a r n e o r a " .