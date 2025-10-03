R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a l a f a s e d u e d i s p e r i m e n t a z i o n e d i T e l e p a s s M a r e , i n i z i a t i v a d i T e l e p a s s d e d i c a t a a l l a m o b i l i t à c o s t i e r a c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n t r i b u i r e a u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e d e l t u r i s m o , o f f r e n d o a l l e a m m i n i s t r a z i o n i e l e m e n t i i n f o r m a t i v i u t i l i a l l a p i a n i f i c a z i o n e e a l l a p r o t e z i o n e d e g l i e c o s i s t e m i a m b i e n t a l i . L a n c i a t o n e l l u g l i o s c o r s o a P o n z a , T e l e p a s s M a r e è i l s e r v i z i o d i g i t a l e , c h e c o n s e n t e d i p a g a r e i l t i c k e t a m b i e n t a l e , p r e v i s t o d a l c o m u n e d i P o n z a , p e r l ’ o r m e g g i o d e l l e i m b a r c a z i o n i a P o n z a e P a l m a r o l a d i r e t t a m e n t e v i a s m a r t p h o n e . L ’ a p p d e d i c a t a c a l c o l a i n a u t o m a t i c o l ’ i m p o r t o d o v u t o i n b a s e a i d a t i d e l l ’ i m b a r c a z i o n e - c o m e l u n g h e z z a e t i p o l o g i a - e a l p e r i o d o s t a g i o n a l e , c o n s e n t e n d o u n p a g a m e n t o i m m e d i a t o e s i c u r o . I l s i s t e m a è a c c e s s i b i l e a t u t t i , a n c h e a c h i n o n è c l i e n t e T e l e p a s s , e g a r a n t i s c e t r a s p a r e n z a , s e m p l i c i t à e v e l o c i t à . I e r i , d u r a n t e l a t a v o l a r o t o n d a ‘ T u r i s m o n a u t i c o s o s t e n i b i l e e t u t e l a a m b i e n t a l e . T e l e p a s s M a r e P o n z a : c o m e l a d i g i t a l i z z a z i o n e c o n t r i b u i s c e a l l a c r e s c i t a d e l l a b l u e e c o n o m y ’ , s o n o s t a t i i l l u s t r a t i i r i s u l t a t i d e l l a p r i m a f a s e d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e , a p r e n d o u n c o n f r o n t o o p e r a t i v o c o n i s t i t u z i o n i e s t a k e h o l d e r s u i m o d e l l i d i g i t a l i d i g e s t i o n e d e i f l u s s i n a u t i c i a s u p p o r t o d e l l a t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e m a r i n o - c o s t i e r o e d e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l ’ o f f e r t a t u r i s t i c a n e l l e i s o l e m i n o r i e l u n g o l e c o s t e i t a l i a n e . L ’ o b i e t t i v o d i T e l e p a s s è m e t t e r e a f a t t o r c o m u n e l e e s i g e n z e d e l l e i s o l e e c r e a r e u n m o d e l l o d i g i t a l e r e p l i c a b i l e a l i v e l l o n a z i o n a l e e , i n p r o s p e t t i v a , e s p o r t a b i l e a l b a c i n o d e l M e d i t e r r a n e o p e r c r e a r e u n a r e t e i n t e r o p e r a b i l e d e l m a r e c h e m e t t e i n c o n n e s s i o n e i s o l e , p o r t i e m a r i n e . S o l o i n I t a l i a s i c o n t a n o o l t r e m e z z o m i l i o n e d i i m b a r c a z i o n i e p i ù d i c e n t o m i l a o r m e g g i ; s e a l l a r g h i a m o a l M e d i t e r r a n e o , s i s t i m a n o 4 8 m i l i o n i d i p o t e n z i a l i u t i l i z z a t o r i d e l s e r v i z i o . “ S t i a m o a f f r o n t a n d o u n a n u o v a s f i d a c h e è q u e l l a d e l m a r e - d i c h i a r a L u c a L u c i a n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T e l e p a s s - L a n o s t r a l o g i c a è s e m p r e l a s t e s s a : s e m p l i f i c a r e , r e n d e r e i p a g a m e n t i p i ù a f f i d a b i l i e d e f f i c i e n t e l a r i s c o s s i o n e p e r l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i e p e r i p o r t i m o l t o p i ù c o n v e n i e n t e . C o n T e l e p a s s M a r e p o r t i a m o l a s t e s s a r i v o l u z i o n e c h e a b b i a m o c r e a t o s u l l a s t r a d a a n c h e i n m a r e : f l u i d i t à , t e c n o l o g i a e r i s p e t t o d e l l ’ a m b i e n t e . È u n ’ o p p o r t u n i t à c o n c r e t a p e r r e n d e r e a n c h e i l t u r i s m o n a u t i c o p i ù c o n s a p e v o l e e r i s p e t t o s o d e l l a n a t u r a e i l p r i m o p a s s o v e r s o u n a r e t e d i m o b i l i t à c o s t i e r a p i ù s o s t e n i b i l e , i n t e l l i g e n t e e c o n n e s s a , a b e n e f i c i o s i a d e i v i a g g i a t o r i c h e d e i t e r r i t o r i . D o p o P o n z a , v o g l i a m o r e p l i c a r e i l m o d e l l o s u s c a l a n a z i o n a l e e , i n p r o s p e t t i v a , a p r i r l o a l b a c i n o d e l M e d i t e r r a n e o ” . I l s i n d a c o d i P o n z a , F r a n c e s c o A m b r o s i n o , h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ’ i n i z i a t i v a s t i a c o n t r i b u e n d o a v a l o r i z z a r e l ’ i m m a g i n e d e l l ’ i s o l a e a d a g e v o l a r e i d i p o r t i s t i , o f f r e n d o l o r o u n m o t i v o i n p i ù p e r s c e g l i e r e P o n z a c o m e d e s t i n a z i o n e . I g n a z i o A b r i g n a n i , p r e s i d e n t e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o p a r l a m e n t a r e p e r i l t u r i s m o , h a e v i d e n z i a t o i l v a l o r e d e l l ’ i n i z i a t i v a , s o t t o l i n e a n d o q u a n t o s i a i m p o r t a n t e r i u s c i r e a g e s t i r e e r a z i o n a l i z z a r e i f l u s s i t u r i s t i c i e p r e s e r v a r e d e t e r m i n a t e z o n e d a f l u s s i e c c e s s i v i i n a l c u n i p e r i o d i d e l l ’ a n n o a t t r a v e r s o s t r u m e n t i t e c n o l o g i c i , c o m e T e l e p a s s M a r e P o n z a , a l f i n e d i r e n d e r e p i ù c o m p e t i t i v a e q u a l i t a t i v a l ’ o f f e r t a t u r i s t i c a d e l n o s t r o p a e s e . N e l c o r s o d e l l a t a v o l a r o t o n d a , G i a n P i e r a U s a i , s e g r e t a r i a n a z i o n a l e A n c i m , h a r i m a r c a t o c o m e P o n z a a b b i a s v o l t o u n r u o l o d a a p r i p i s t a , c o n f e r m a n d o l ’ a v v i o d i u n p e r c o r s o c o m u n e c o n T e l e p a s s n e l l a d i r e z i o n e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e e d e l l a t u t e l a d e l l e i s o l e m i n o r i , l u o g h i d i p r e g i o c h e t u t t i h a n n o i l d o v e r e d i p r o t e g g e r e . A r m a n d o M a c a l i , r e s p o n s a b i l e d e l l a s t a z i o n e b i o l o g i c a d e l l ’ i s o l a d i P o n z a e r i c e r c a t o r e d i S c i e n z e e c o l o g i c h e e b i o l o g i c h e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e l l a T u s c i a , h a s p i e g a t o c h e i d a t i r a c c o l t i i n t e m p o r e a l e s u i f l u s s i n a u t i c i s o n o f o n d a m e n t a l i p e r i l m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e e p e r f o r n i r e s u p p o r t o s c i e n t i f i c o a p o l i t i c h e d i t u t e l a s e m p r e p i ù e f f i c a c i . M a c a l i h a p o i r i b a d i t o c h e , n e l m o m e n t o i n c u i i l p r o g e t t o v e r r à e s t e s o , s i p o t r à d i s p o r r e d i d a t i f o n d a m e n t a l i p e r l e p o l i t i c h e d i c o n s e r v a z i o n e d e g l i a m b i e n t i m a r i n i , c o n u n p o t e n z i a l e s c i e n t i f i c o d i r i c e r c a a n c o r a d e l t u t t o i n e s p l o r a t o .