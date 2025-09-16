R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a t r a n s i z i o n e è i n e v i t a b i l e e s t a a v v e n e n d o p e r i l b e n e f i c i o d i t u t t i . A r r i v a n o v e i c o l i n u o v i , r i c c h i d i t e c n o l o g i a , c h e r i c o r d a n o l ’ h e r i t a g e d e l l e v e c c h i e R e n a u l t 5 c o n c u i s i a m o c r e s c i u t i , m a i n c h i a v e e l e t t r i c a . N o i d i a . Q u a n t u m , s o c i e t à d e l g r u p p o A c e a c h e s v i l u p p a l e t e c n o l o g i e e l e p o r t a a l m e r c a t o , a b b i a m o c o l t o l ’ o p p o r t u n i t à p e r s v i l u p p a r e i n f r a s t r u t t u r e i n t e g r a t e d i m o b i l i t à a R o m a , i n s t a l l a n d o c o l o n n i n e d i r i c a r i c a e f o r n e n d o u n s i s t e m a d i g i t a l e c o m p l e t o p e r g e s t i r e p r e n o t a z i o n i , p a g a m e n t i e r i c a r i c h e " . C o s ì E n r i c o R e s m i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o a . Q u a n t u m d u r a n t e l ' i n a u g u r a z i o n e , p r e s s o i l C a m p u s L u i s s , d e l l a n u o v a f l o t t a d e s t i n a t a a l C a r S h a r i n g e l e t t r i c o , c h e r i e n t r a n e l s e r v i z i o d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e t a r g a t o L u i s s G r e e n M o b i l i t y . " L e u n i v e r s i t à , f r e q u e n t a t e d a g i o v a n i n a t u r a l m e n t e i n c l i n i a d a d o t t a r e l e t e c n o l o g i e , s o n o c o n t e s t i i d e a l i p e r t e s t a r e e m i g l i o r a r e q u e s t i s e r v i z i , g r a z i e a l f e e d b a c k d e g l i s t u d e n t i , e c o n t i a m o d i e s t e n d e r e i l m o d e l l o a n c h e a d a l t r i c a m p u s e s t r u t t u r e i t a l i a n e ” , a g g i u n g e .