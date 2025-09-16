R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ’ a u t o m o b i l e r e s t a i l m e z z o p i ù u t i l i z z a t o d a g l i i t a l i a n i p e r g l i s p o s t a m e n t i m a 6 c i t t a d i n i s u 1 0 p e n s a n o c h e n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o e s i s t a n o v a l i d e a l t e r n a t i v e a l l ’ a u t o , p u r c o n d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i r i l e v a n t i . L e b a r r i e r e d i p r e z z o , c r i t i c i t à d e l l e t e c n o l o g i e e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e f r e n a n o l a d i f f u s i o n e d e i v e i c o l i e l e t t r i c i . G l i i t a l i a n i s o n o c o s c i e n t i d e l l ’ i m p a t t o d e i t r a s p o r t i s u i p r e z z i d e l l e m e r c i e v o g l i o n o l ’ i n t e r m o d a l i t à c o n i l t r e n o , a l i v e l l o r e g i o n a l e s c e l t o d a l 5 7 % d e l l a p o p o l a z i o n e . D i f f i d e n z a m a a n c h e c u r i o s i t à p e r l e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l f u t u r o d e l l a m o b i l i t à . S o n o q u e s t i i p u n t i c h i a v e c h e e m e r g o n o d a l l ’ i n d a g i n e s u l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e i n I t a l i a , r e a l i z z a t a d a l l ’ I s t i t u t o P i e p o l i p e r E c o F e s t i v a l d e l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e d e l l e c i t t à i n t e l l i g e n t i p r e s e n t a t a o g g i i n o c c a s i o n e d e l l a p r i m a g i o r n a t a d e l l a m a n i f e s t a z i o n e c h e f a i l p u n t o s u l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a d e l l a m o b i l i t à d i p e r s o n e e m e r c i i n I t a l i a . L ' e v e n t o è i n p r o g r a m m a f i n o a d o m a n i a R o m a ( p r e s s o i l C e n t r o C o n g r e s s i d i P i a z z a d i S p a g n a ) , i n c o i n c i d e n z a c o n l ’ i n i z i o d e l l a “ S e t t i m a n a e u r o p e a d e l l a M o b i l i t à 2 0 2 5 ” . L ’ a u t o m o b i l e è a n c o r a l a p r o t a g o n i s t a d e g l i s p o s t a m e n t i d e g l i i t a l i a n i : r e s t a i l m e z z o p i ù u t i l i z z a t o p e r q u e l l i f r e q u e n t i ( 7 7 % ) , i l 9 2 % d e g l i i t a l i a n i l a u t i l i z z a a l m e n o u n a v o l t a a l l a s e t t i m a n a e i l 6 5 % r i t i e n e c h e l a p r o p r i a m o b i l i t à s i a d i p e n d e n t e d a q u e s t o m e z z o d i t r a s p o r t o . S o l o i l 1 9 % d e g l i i t a l i a n i u s a f r e q u e n t e m e n t e i l t r a s p o r t o p u b b l i c o ( o g n i g i o r n o e d a 3 a 5 v o l t e a s e t t i m a n a ) . 6 c i t t a d i n i s u 1 0 p e n s a n o c h e n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o e s i s t a n o v a l i d e a l t e r n a t i v e a l l ’ a u t o , m a c o n d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i r i l e v a n t i : q u e s t a p e r c e z i o n e è m a g g i o r m e n t e d i f f u s a n e l N o r d e n e l C e n t r o d e l P a e s e , o l t r e c h e n e i g r a n d i c e n t r i . I n f i n e , s o l o i l 1 3 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a c o n o s c e i l c o n c e t t o d i m o b i l i t y p o v e r t y , o v v e r o l a l i m i t a t a d i s p o n i b i l i t à d i t r a s p o r t o p u b b l i c o e l a s c a r s a a c c e s s i b i l i t à a i s e r v i z i d i p r o s s i m i t à , c h e c o s t r i n g o n o l e p e r s o n e a r i n u n c i a r e a o p p o r t u n i t à d i l a v o r o , s t u d i o , v i s i t e m e d i c h e e s p o s t a m e n t i p e r p i a c e r e e r e l a z i o n i . L a r i c e r c a r e g i s t r a c h e l ’ 8 5 % d e g l i i t a l i a n i p e n s a c h e i l t r a s p o r t o m e r c i i m p a t t i s u l l ’ a m b i e n t e e l ’ 8 0 % r i t i e n e c h e i n c i d a s u l c o s t o f i n a l e d e i p r o d o t t i . A l l a d o m a n d a s u q u a l e s i a l a m o d a l i t à d i t r a s p o r t o p i ù s o s t e n i b i l e , 7 i t a l i a n i s u 1 0 r i s p o n d o n o : i l t r a s p o r t o i n t e r m o d a l e f e r r o v i a r i o ( t r a s p o r t o s t r a d a l e + f e r r o v i a r i o ) . L a t r a n s i z i o n e v e r s o u n t r a s p o r t o m e r c i p i ù s o s t e n i b i l e ( e l e t t r i c o , i n t e r m o d a l e , e c c ) è r i t e n u t a i m p o r t a n t e d a l l ’ 8 4 % d e i c i t t a d i n i . P e r l ' A l i s i d a t i e m e r s i d a l l a r i c e r c a c o n f e r m a n o c h e l a s o l u z i o n e p i ù s o s t e n i b i l e è l ’ i n t e r m o d a l i t à , c o n f e r m a n d o l a m i s s i o n d e l l ' a s s o c i a z i o n e d i p r o m u o v e r e f i l i e r e g r e e n , b e s t p r a c t i c e a z i e n d a l i e s i s t e m i l o g i s t i c i i n n o v a t i v i c a p a c i d i a v e r e i m p a t t i p o s i t i v i s u i t e r r i t o r i e c o n e c o n o m i e d i s c a l a i n g r a d o d i a v e r e u n c o n c r e t o e r e a l e r i s p a r m i o s u i b e n i a c q u i s t a t i d a i c o n s u m a t o r i f i n a l i . I n q u e s t o s e n s o A m a z o n r i c o r d a i l p r o p r i o C l i m a t e P l e d g e , v a r a t o n e l 2 0 1 9 , u n i m p e g n o a r a g g i u n g e r e z e r o e m i s s i o n i n e t t e d i C O 2 e n t r o i l 2 0 4 0 a n c h e a t t r a v e r s o l a r i d u z i o n e d e g l i i m b a l l a g g i s u p e r f l u i , l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o e n e r g e t i c o d a f o n t i c a r b o n - f r e e e l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l l a r e t e d e i t r a s p o r t i . I l c o n c e t t o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e è o g g i c o l l e g a t o d a u n a f e t t a s i g n i f i c a t i v a d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a a l r i c i c l o d e i m a t e r i a l i ( 4 2 % ) , a l r i u s o d e g l i o g g e t t i ( 3 4 % ) e a l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e ( 3 2 % ) . L ’ 8 0 % d e i c i t t a d i n i r i t i e n e e f f i c a c e i l s i s t e m a d i r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o , i n p a r t i c o l a r e a l N o r d e n e i p i c c o l i c o m u n i . P e r i l 5 6 % d e l c a m p i o n e l a p r e v e n z i o n e d e i r i f i u t i e i l r i u s o s o n o t e m i s u c u i n o n s i f a a n c o r a a b b a s t a n z a . I p r i n c i p a l i v a n t a g g i l e g a t i a l l a d i f f u s i o n e d e l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e p e r i c i t t a d i n i s o n o l a t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e ( 5 1 % ) e l a r i d u z i o n e d e g l i s p r e c h i ( 4 4 % ) . C o n a i , C o n s o r z i o N a z i o n a l e I m b a l l a g g i , r i c o r d a c h e l ’ I t a l i a è g i à t r a i p a e s i e u r o p e i p i ù v i r t u o s i n e l r i c i c l o d e g l i i m b a l l a g g i e i l d i r e t t o r e g e n e r a l e S i m o n a F o n t a n a s o t t o l i n e a c h e “ N e l 2 0 2 4 i l n o s t r o P a e s e h a r i c i c l a t o i l 7 6 , 7 % d e i p a c k i m m e s s i a l c o n s u m o . E l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a r i c h i e d e s e m p r e p i ù u n o s g u a r d o c h e t e n g a i n s i e m e g e s t i o n e d e l l e r i s o r s e e m o d e l l i d i m o b i l i t à . L e c i t t à n e s o n o i l b a n c o d i p r o v a d e c i s i v o : è q u i c h e l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a s i i n t r e c c i a a t r a s p o r t i p i ù p u l i t i e d e f f i c i e n t i , i n c i d e n d o d i r e t t a m e n t e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a ” . S e m p r e p i ù c o n s a p e v o l i d e g l i e f f e t t i d e l s u r r i s c a l d a m e n t o , i n p a r t i c o l a r e n e i c e n t r i a b i t a t i d o v e i l c e m e n t o e g l i e v e n t i c l i m a t i c i s e m p r e p i ù c o m p r o m e t t o n o i l v e r d e u r b a n o , 9 i t a l i a n i s u 1 0 r i t e n g o n o l a r i f o r e s t a z i o n e u r b a n a m i s u r a e f f i c a c e e a u s p i c a b i l e p e r r i d u r r e l ’ i n q u i n a m e n t o , p o r t a r e m a g g i o r e o m b r a e r e f r i g e r i o e m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e m e n t a l e d e i c i t t a d i n i . S u q u e s t o p u n t o I n t e s a S a n p a o l o , c h e s o s t i e n e i l F e s t i v a l d a l l a p r i m a e d i z i o n e , h a a s s u n t o u n f o r t e i m p e g n o s u i t e m i a m b i e n t a l i e c l i m a t i c i n e l P i a n o d ’ I m p r e s a 2 0 2 2 - 2 0 2 5 s o s t e n e n d o p r o g e t t i d i r i f o r e s t a z i o n e i n I t a l i a c o l l a b o r a n d o c o n d i v e r s e r e a l t à , t r a c u i D a j e d e A l b e r i , a s s o c i a z i o n e i m p e g n a t a n e l l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a p a r t e c i p a t a p e r l a c i t t à m e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e . U n f o c u s d e l l a s u r v e y r i g u a r d a l e p r i n c i p a l i t e n d e n z e f u t u r e . L ’ 8 5 % d e g l i i t a l i a n i h a g i à s e n t i t o p a r l a r e d e l c o n c e t t o d i g u i d a a u t o n o m a , m a e v i d e n z i a p e r p l e s s i t à c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a p e r c e z i o n e d i p e r i c o l o p e r l a s i c u r e z z a s t r a d a l e ( 3 4 % ) e a l r e a l e i n t e r e s s e a d u t i l i z z a r l a . S o l o 1 i t a l i a n o s u 3 m o s t r a f i d u c i a n e i m e z z i a g u i d a a u t o n o m a . Q u a n t o a l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , i l 6 2 % d e g l i i n t e r v i s t a t i l a c o n s i d e r a u n a l l e a t o p e r m i g l i o r a r e l a m o b i l i t à , s o p r a t t u t t o i n t e r m i n i d i p i a n i f i c a z i o n e d e g l i s p o s t a m e n t i e s i c u r e z z a . R e s t a n o p e r ò f o r t i l e p r e o c c u p a z i o n i s u s i c u r e z z a p e r s o n a l e ( 5 1 % ) , p r i v a c y ( 2 1 % ) e p e r d i t a d e i p o s t i d i l a v o r o ( 4 1 % ) . C o m e i n c e n t i v a r e q u i n d i u n a m a g g i o r e s o s t e n i b i l i t à d e i t r a s p o r t i ? G l i i n c e n t i v i e c o n o m i c i ( 3 6 % ) e u n a m a g g i o r e c o p e r t u r a d e l t r a s p o r t o p u b b l i c o ( 3 2 % ) s o n o i p r i n c i p a l i f a t t o r i i d e n t i f i c a t i d a i r i s p o n d e n t i . S o l o 1 i t a l i a n o s u 3 r e p u t a i n f a t t i s u f f i c i e n t i g l i a t t u a l i i n c e n t i v i o f f e r t i p e r l e f o r m e d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e , m e n t r e 8 s u 1 0 r i t e n g o n o f o n d a m e n t a l e a f f i d a r s i a m o d a l i t à d i t r a s p o r t o a l t e r n a t i v e n e l p r o s s i m o f u t u r o e i l 3 8 % d e g l i i n t e r v i s t a t i c o n f i d a c h e t r a 1 0 a n n i i l m e z z o d i t r a s p o r t o p i ù u t i l i z z a t o s a r à l ’ a u t o e l e t t r i c a .