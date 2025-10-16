R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n q u e s t o m o m e n t o l a m o b i l i t à s t a v i v e n d o u n a f a s e d i g r a n d e t r a s f o r m a z i o n e i n I t a l i a . I d a t i d i f f u s i d a M o t u s - E a g i u g n o 2 0 2 5 c i d i c o n o c h e c i s o n o p i ù d i 6 7 m i l a p u n t i d i r i c a r i c a d i f f u s i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o e s o l o n e l l ’ u l t i m o a n n o s o n o c r e s c i u t i d i a l t r i d i 1 0 m i l a . A n c h e l e a u t o s t r a d e s t a n n o f a c e n d o l a l o r o p a r t e , n e l 6 0 % d e l l e a r e e d i s e r v i z i o t r o v i a m o s t a z i o n i d i r i c a r i c a c o n u n a p o t e n z a m a g g i o r e d i 1 5 0 k w , c h e v u o l d i r e s o s t e b r e v i e v i a g g i p i ù a g e v o l i . Q u i n d i , l ’ i n f r a s t r u t t u r a c r e s c e e c r e s c e b e n e . M a d a s o l a , n o n b a s t a ” . L o a f f e r m a D a n i e l a B i s c a r i n i , C e o d i E w i v a , i n t e r v e n u t a a l l ’ e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ i n c o r s o o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . “ A b b i a m o b i s o g n o d i p i ù v e i c o l i e l e t t r i c i e d i u n a n u o v a c u l t u r a d i m o b i l i t à e l e t t r i c a – s o t t o l i n e a B i s c a r i n i - . G l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e p r i v a t o , c o m e E w i v a , s t a n n o a n t i c i p a n d o m o l t i i n v e s t i m e n t i p e r f a r s ì d i a c c o g l i e r e u n a d o m a n d a , m a c ’ è b i s o g n o d i u n s u p p o r t o a q u e s t a d o m a n d a . Q u e l l o c h e a u s p i c h i a m o è c h e i l s e t t o r e p u b b l i c o , q u e l l o p r i v a t o e i c i t t a d i n i a b b i a n o u n ’ u n i c a r e g i a p e r f a r f r o n t e a q u e s t a g r a n d e t r a s f o r m a z i o n e d e l m e r c a t o . A n c h e i n a l t r i P a e s i e u r o p e i , l a c h i a v e d e l l a t r a s f o r m a z i o n e è s t a t a u n ’ i n c e n t i v a z i o n e p i ù s t a b i l e a s o s t e g n o d e l l a d o m a n d a c h e h a c r e a t o m a g g i o r e c o n f i d e n z a n e l l ’ a p p r o c c i o a l v e i c o l o e l e t t r i c o . Q u i n d i , s e r v e u n a r e g i a u n i c a p e r s o s t e n e r e q u e s t o g r a n d e c a m b i a m e n t o ” . “ L a m o b i l i t à e l e t t r i c a n o n è s o l o u n a n u o v a c u l t u r a t e c n o l o g i c a m a è a n c h e u n c a m b i o n e l l a q u o t i d i a n i t à d i t u t t i . E p e r f a r s ì c h e i l c a m b i a m e n t o a v v e n g a , b i s o g n a l a v o r a r e t u t t i i n s i e m e p e r u n a m a g g i o r e i n f o r m a z i o n e e s f a t a r e i f a l s i m i t i s u l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a . È m o m e n t o c r u c i a l e p e r q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , o a c c e l e r i a m o o r i m a n i a m o i n d i e t r o r i s p e t t o a l r e s t o d e l m o n d o ” . " P e r n o i l ' o p e r a z i o n e d i r i c a r i c a d e v e e s s e r e p a r t e d e l l a q u o t i d i a n i t à d e l g u i d a r e e l e t t r i c o , p e r q u e s t o l a v o r i a m o m o l t o s u l l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l ’ e s p e r i e n z a u t e n t e . S i a m o s t a t i i p r i m i C p o i n I t a l i a u l t r a v e l o c i a o f f r i r e l a p o s s i b i l i t à d i r i c a r i c a r e c o n p a g a m e n t o c o n t a c t l e s s s u t u t t e c o l o n n i n e . E i n o l t r e o f f r i a m o a n c h e s u t u t t a r e t e l a f u n z i o n a l i t à p l u g a n d c h a r g e , c h e c o n s e n t e d i r i c a r i c a r e s e m p l i c e m e n t e a t t a c c a n d o i l c a v o s e n z a l a n e c e s s i t à d i s c a r i c a r e u n a a p p o a v e r e u n a t e s s e r a , q u e s t o p e r r e n d e r e l a r i c a r i c a p i ù a c c e s s i b i l e e s e m p l i c e . L a v o r i a m o m o l t o s u l l a c u l t u r a d e l l a m o b i l i t à e l e t t r i c a , i n v e s t i a m o s u i g i o v a n i , a n d i a m o n e l l e s c u o l e p e r p a r l a r e d i e n e r g i e r i n n o v a b i l i e m o b i l i t à s o s t e n i b i l e p e r c h é c r e d i a m o c h e i l v e r o c a m b i a m e n t o p a s s i a n c h e d a l o r o " . “ E w i v a s i è d a t a l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e u n a r e t e d i r i c a r i c a u l t r a v e l o c e d i f f u s a s u l t e r r i t o r i o e a l i m e n t a t a a l 1 0 0 % d a e n e r g i e r i n n o v a b i l i . O g g i a b b i a m o 1 5 0 0 p u n t i d i r i c a r i c a s u 4 0 0 s i t i d i f f u s i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . i l 5 0 % è a l n o r d , i l 2 7 % a l c e n t r o , i l 2 3 % a l s u d e i s o l e . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i t e r r i t o r i è f o n d a m e n t a l e n e l l a s e l e z i o n e d e i s i t i d o v e c o s t r u i r e n u o v i p u n t i d i r i c a r i c a . I n f a t t i , i n o s t r i p a r t n e r s o n o s i a p r i v a t i s i a l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i . C o n l o r o s e l e z i o n i a m o e c o p r i a m o a r e e c h e p r i m a n o n v e d e v a n o n e s s u n a p o s s i b i l i t à d i r i c a r i c a r e a u t o e l e t t r i c h e ” . “ I l 7 0 % d e i n o s t r i s i t i h a 4 p u n t i d i r i c a r i c a e l ’ o b i e t t i v o è e s s e r e p r e s e n t i p e r t u t t i i g u i d a t o r i e l e t t r i c i , d a q u e l l i c h e f a n n o l u n g h e p e r c o r r e n z e a q u e l l i o c c a s i o n a l i . P e r q u e s t o , n e l l a s c e l t a d e i n o s t r i s i t i s e l e z i o n i a m o a r e e c o m m e r c i a l i , t r a t t e d i l u n g a p e r c o r r e n z a o s n o d i s t r a t e g i c i ” , c o n c l u d e B i s c a r i n i .