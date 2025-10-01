R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " H o a v u t o m o d o d i a s c o l t a r e e v e d e r e a l c u n i p a s s a g g i d e l l a c e r i m o n i a i s t i t u z i o n a l e d e l c o m u n e d i R e g g i o E m i l i a c o n F r a n c e s c a A l b a n e s e . H o t r o v a t o g r a v i l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a A l b a n e s e , e o f f e n s i v e p e r i l t o n o e i l m o d o c o n c u i s o n o s t a t e e s p r e s s e . R e s t o c o n v i n t a c h e n o n è c o s ì c h e s i d i f e n d o n o l e r a g i o n i d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e n o n è a l i m e n t a n d o v i s i o n i s e t t a r i e c h e s i c o s t r u i s c e u n c a m m i n o p e r u n f u t u r o d i p a c e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d e l P d S a n d r a Z a m p a .