T e l A v i v , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l M o s s a d n o n e r a d ' a c c o r d o n e l c o l p i r e i f u n z i o n a r i d i H a m a s i n Q a t a r c h e l ' I d f h a a t t a c c a t o m a r t e d ì s c o r s o . L e r i s e r v e d e l l ' a g e n z i a d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n a n e l p r e n d e r e d i m i r a i m e m b r i d e l g r u p p o i s l a m i s t a a D o h a h a n n o p r o b a b i l m e n t e i n f l u i t o s u l l a d e c i s i o n e d i e f f e t t u a r e a t t a c c h i a e r e i c o n j e t d a c o m b a t t i m e n t o , a n z i c h é a t e r r a . D u e i s r a e l i a n i a c o n o s c e n z a d e l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e h a n n o r i f e r i t o a l W a s h i n g t o n P o s t c h e i l M o s s a d a v r e b b e a b b a n d o n a t o u n p i a n o e l a b o r a t o n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e p e r a s s a s s i n a r e a l t i f u n z i o n a r i d i H a m a s s u l s u o l o d e l Q a t a r u t i l i z z a n d o a g e n t i a l l ' i n t e r n o d e l P a e s e . S e c o n d o l e f o n t i d e l g i o r n a l e , i l d i r e t t o r e d e l l ' a g e n z i a d i i n t e l l i g e n c e , D a v i d B a r n e a , s i e r a o p p o s t o a l p i a n o , a c a u s a d e l l e p r e o c c u p a z i o n i s u l f u t u r o d e l l e r e l a z i o n i c h e i l M o s s a d a v e v a c o s t r u i t o c o n i q a t a r i o t i , s o t t o l i n e a n d o c h e D o h a s t a v a m e d i a n d o g l i a c c o r d i p e r l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i t r a I s r a e l e e l ' o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a . I l W a l l S t r e e t J o u r n a l a g g i u n g e a l t r i d e t t a g l i s u l l ' a t t a c c o : l e f o n t i h a n n o r i f e r i t o c h e l ' a t t a c c o d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e c o n t r o i f u n z i o n a r i d i H a m a s a D o h a f u e f f e t t u a t o u t i l i z z a n d o a e r e i d a c o m b a t t i m e n t o c h e a v e v a n o i n v i a t o s u l M a r R o s s o . T r a i c a c c i a u t i l i z z a t i d a l l ' I a f , f i g u r a n o o t t o F - 1 5 e q u a t t r o F - 3 5 , e n e s s u n a e r e o i s r a e l i a n o e n t r ò n e l l o s p a z i o a e r e o d e i p a e s i a r a b i c o n f i n a n t i .