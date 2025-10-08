I l C a i r o , 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n v i a t o d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r i l M e d i o O r i e n t e , S t e v e W i t k o f f , e i l g e n e r o e c o n s i g l i e r e p e r i l M e d i o O r i e n t e , J a r e d K u s h n e r , s o n o a r r i v a t i ​ ​ a S h a r m e l S h e i k h , i n E g i t t o , p e r p a r t e c i p a r e a i c o l l o q u i i n d i r e t t i t r a I s r a e l e e H a m a s v o l t i a r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . L o h a r e s o n o t o B a r a k R a v i d d i A x i o s . W i t k o f f e K u s h n e r s o n o s t a t i g l i i d e a t o r i d e l p i a n o i n 2 0 p u n t i d i T r u m p , c h e p r e v e d e , t r a l e a l t r e c o n d i z i o n i , u n r i t i r o g r a d u a l e d i I s r a e l e e i l r i l a s c i o d i t u t t i g l i o s t a g g i r i m a s t i e n t r o 7 2 o r e d a l l ' i n i z i o d i u n a t r e g u a .