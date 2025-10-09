B r u x e l l e s , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a c c o r d o r a g g i u n t o p e r G a z a è u n ' o p p o r t u n i t à d i p a c e d u r a t u r a , m a d e v ' e s s e r e u n i t o a l l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i . L o h a s c r i t t o s u X l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n . " A c c o l g o c o n f a v o r e l ' a n n u n c i o d i u n a c c o r d o p e r g a r a n t i r e u n c e s s a t e i l f u o c o e i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i a G a z a , s u l l a b a s e d e l l a p r o p o s t a a v a n z a t a d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i - h a c o m m e n t a t o - E s p r i m o i l m i o a p p r e z z a m e n t o p e r g l i s f o r z i d i p l o m a t i c i d i S t a t i U n i t i , Q a t a r , E g i t t o e T u r c h i a n e l r a g g i u n g e r e q u e s t o t r a g u a r d o . S o n o i n o l t r e i n c o r a g g i a t a d a l s o s t e g n o d e l g o v e r n o d i I s r a e l e e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e " . " O r a , t u t t e l e p a r t i d e v o n o r i s p e t t a r e p i e n a m e n t e i t e r m i n i d e l l ' a c c o r d o - a g g i u n g e l a v o n d e r L e y e n - T u t t i g l i o s t a g g i d e v o n o e s s e r e r i l a s c i a t i i n s i c u r e z z a . D e v e e s s e r e s t a b i l i t o u n c e s s a t e i l f u o c o p e r m a n e n t e . L e s o f f e r e n z e d e v o n o f i n i r e . L ' U e c o n t i n u e r à a s o s t e n e r e l a c o n s e g n a r a p i d a e s i c u r a d e g l i a i u t i u m a n i t a r i a G a z a . E q u a n d o a r r i v e r à i l m o m e n t o , s a r e m o p r o n t i a c o n t r i b u i r e a l l a r i p r e s a e a l l a r i c o s t r u z i o n e . B i s o g n a c o g l i e r e l ' o p p o r t u n i t à d i o g g i . È l ' o p p o r t u n i t à d i t r a c c i a r e u n p e r c o r s o p o l i t i c o c r e d i b i l e v e r s o u n a p a c e e u n a s i c u r e z z a d u r a t u r e . U n p e r c o r s o s a l d a m e n t e a n c o r a t o a l l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i " .