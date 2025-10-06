R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l g o v e r n a t o r e D e P a s c a l e s o s t e n g a i l p r e f e t t o d i B o l o g n a c h e h a g i u s t a m e n t e d i c h i a r a t o d i v o l e r v i e t a r e u n a m a n i f e s t a z i o n e c h e i n n e g g i a a l t e r r o r i s m o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l g r u p p o F o r z a I t a l i a n e l l ’ a s s e m b l e a l e g i s l a t i v a d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a , P i e t r o V i g n a l i . " È o r a c h e a n c h e c h i g u i d a l a r e g i o n e E m i l i a - R o m a g n a - p r o s e g u e - e c h e d o v r e b b e o p e r a r e p e r a f f e r m a r e s e m p r e e c o m u n q u e i v a l o r i d i l i b e r t à e d e m o c r a z i a c o m e s t a b i l i s c e i l n o s t r o s t a t u t o r e g i o n a l e , s i d i s s o c i s e n z a s e e s e n z a m a r i s p e t t o a c h i s o s t i e n e a p e r t a m e n t e u n ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a u n i v e r s a l m e n t e r i c o n o s c i u t a c o m e t a l e " . " I l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 H a m a s n o n h a c o m p i u t o u n a t t o d i r e s i s t e n z a s i m i l e a l l e a z i o n i c h e h a n n o c o n t r i b u i t o a l i b e r a r e i l n o s t r o P a e s e d a l n a z i s m o e d a l f a s c i s m o , m a u n ’ o r r i b i l e s t r a g e t e r r o r i s t i c a f i g l i a d e l r e g i m e f a n a t i c o e i l l i b e r a l e c h e p r o p o n e . L e i s t i t u z i o n i d e v o n o e s s e r e u n i t e n e l c o n d a n n a r e q u e s t i f i l o t e r r o r i s t i e n o n f i l o p a l e s t i n e s i c h e g i u s t a m e n t e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i h a d e f i n i t o c a t t i v i m a e s t r i " , c o n c l u d e .