L o n d r a , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " N o n a b b i a m o a l c u n a i n t e n z i o n e d i r i c o n o s c e r e u n o S t a t o p a l e s t i n e s e . N o n è c h i a r o q u a l e s i a l o s c o p o d e l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e q u a n d o n o n e s i s t e u n g o v e r n o . N o n s i a m o d ' a c c o r d o c o n l a G r a n B r e t a g n a s u g l i o b i e t t i v i i n M e d i o O r i e n t e , m a n e p a r l e r e m o " . L o h a d e t t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i J D V a n c e p r i m a d e l l ' i n i z i o d e l s u o i n c o n t r o u f f i c i a l e c o n i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i d e l R e g n o U n i t o D a v i d L a m m y , a g g i u n g e n d o c h e g l i o b i e t t i v i d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p i n M e d i o O r i e n t e s o n o l o " s r a d i c a m e n t o " d i H a m a s e l ' a l l e v i a m e n t o d e l l a c r i s i u m a n i t a r i a a G a z a .