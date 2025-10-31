A n k a r a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I m i n i s t r i d e g l i E s t e r i d i T u r c h i a , Q a t a r , A r a b i a S a u d i t a , E g i t t o , E m i r a t i A r a b i U n i t i , G i o r d a n i a , P a k i s t a n e I n d o n e s i a s i i n c o n t r e r a n n o l u n e d ì a * * I s t a n b u l * * p e r d i s c u t e r e d e l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a e d e i p r o s s i m i p a s s i d a i n t r a p r e n d e r e . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i t u r c o H a k a n F i d a n , e s p r i m e n d o p r e o c c u p a z i o n e c i r c a i l c e s s a t e i l f u o c o . I n t e r v e n e n d o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a d A n k a r a , F i d a n h a a f f e r m a t o c h e a l l ' i n c o n t r o p a r t e c i p e r a n n o i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i d e i p a e s i c h e p a r t e c i p a r o n o a l m e e t i n g c o n i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p a N e w Y o r k a s e t t e m b r e . A q u e l l ' i n c o n t r o , p e r d i s c u t e r e d e l l a s i t u a z i o n e a G a z a , p a r t e c i p a r o n o T u r c h i a , Q a t a r , A r a b i a S a u d i t a , E g i t t o , E m i r a t i A r a b i U n i t i , G i o r d a n i a , P a k i s t a n e I n d o n e s i a . " G l i a r g o m e n t i a t t u a l m e n t e i n d i s c u s s i o n e r i g u a r d a n o c o m e p r o c e d e r e v e r s o l a s e c o n d a f a s e , l a f o r z a d i s t a b i l i t à " , h a a g g i u n t o F i d a n . L a s c o r s a s e t t i m a n a i l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u h a l a s c i a t o i n t e n d e r e l a s u a o p p o s i z i o n e a q u a l s i a s i r u o l o d e l l e f o r z e t u r c h e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a n e l l ' a m b i t o d i u n a m i s s i o n e v o l t a a m o n i t o r a r e u n c e s s a t e i l f u o c o c o n H a m a s s o s t e n u t o d a g l i S t a t i U n i t i .