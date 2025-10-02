A n k a r a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i t u r c o h a d e f i n i t o " l ' a t t a c c o " d i I s r a e l e a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a " u n a t t o d i t e r r o r e " c h e h a m e s s o i n p e r i c o l o l a v i t a d i c i v i l i i n n o c e n t i . L ' u f f i c i o d e l p r o c u r a t o r e c a p o d i I s t a n b u l h a d i c h i a r a t o d i a v e r a v v i a t o u n ' i n d a g i n e s u l l a d e t e n z i o n e d i 2 4 c i t t a d i n i t u r c h i a b o r d o d e l l e i m b a r c a z i o n i , a n c h e p e r p r i v a z i o n e d e l l a l i b e r t à , s e q u e s t r o d i v e i c o l i d a t r a s p o r t o e d a n n i a l l a p r o p r i e t à , h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d i s t a m p a A n a d o l u .