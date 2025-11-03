W a s h i n g t o n , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u è " u n r a g a z z o d i g r a n d e t a l e n t o " e " i l t i p o d i p e r s o n a d i c u i c ' e r a b i s o g n o i n I s r a e l e " . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a r i l a s c i a t a a l p r o g r a m m a ' 6 0 M i n u t e s ' d e l l a C b s , i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , a g g i u n g e n d o c h e " n o n c r e d o c h e l o t r a t t i n o m o l t o b e n e . È s o t t o p r o c e s s o p e r a l c u n e c o s e , e . . . p e n s o c h e d o v r e m m o . . . s a i , n o i . . . s a r e m o c o i n v o l t i p e r a i u t a r l o u n p o ' , p e r c h é p e n s o c h e s i a m o l t o i n g i u s t o . " N o n è l a p r i m a v o l t a c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i c h i e d e u n i n t e r v e n t o n e l p r o c e s s o i n c o r s o a N e t a n y a h u , a c c u s a t o d i c o r r u z i o n e , f r o d e e a b u s o d i u f f i c i o . I l 1 3 o t t o b r e , n e l s u o d i s c o r s o a l l a K n e s s e t d o p o l ' a n n u n c i o d i u n a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o , T r u m p h a c h i e s t o a l p r e s i d e n t e i s r a e l i a n o I s a a c H e r z o g d i p e r d o n a r e N e t a n y a h u , a f f e r m a n d o : " Q u e s t o è s t a t o u n o d e i p i ù g r a n d i p r e s i d e n t i i n t e m p o d i g u e r r a . . . a c h i d i a v o l o i m p o r t a d i q u e s t e a c c u s e ? " A f i n e g i u g n o , i n s e g u i t o a l l a g u e r r a t r a I s r a e l e e I r a n , T r u m p h a c h i e s t o a I s r a e l e d i a n n u l l a r e i l p r o c e s s o a N e t a n y a h u , d e f i n e n d o l o u n a " c a c c i a a l l e s t r e g h e " .