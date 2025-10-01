W a s h i n g t o n , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a f i r m a t o u n o r d i n e e s e c u t i v o i n b a s e a l q u a l e q u a l s i a s i a t t a c c o a r m a t o a l t e r r i t o r i o , a l l a s o v r a n i t à o a l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e d e l l o S t a t o d e l Q a t a r s a r à c o n s i d e r a t o u n a m i n a c c i a a l l a p a c e e a l l a s i c u r e z z a d e g l i S t a t i U n i t i . S e c o n d o l ' o r d i n a n z a , i n c a s o d i u n s i m i l e a t t a c c o , g l i S t a t i U n i t i a d o t t e r a n n o t u t t e l e m i s u r e l e g i t t i m e e a p p r o p r i a t e , c o m p r e s e m i s u r e d i p l o m a t i c h e , e c o n o m i c h e e , s e n e c e s s a r i o , m i l i t a r i , p e r p r o t e g g e r e g l i i n t e r e s s i d e g l i S t a t i U n i t i e d e l Q a t a r e r i p r i s t i n a r e l a p a c e .