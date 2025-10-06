W a s h i n g t o n , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a a f f e r m a t o c h e i c o l l o q u i s v o l t i s i n e l f i n e s e t t i m a n a t r a g l i s t a t i a r a b i e a l t r i p a e s i c o n H a m a s , i n m e r i t o a l s u o p i a n o p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a , h a n n o a v u t o " u n g r a n d e s u c c e s s o " . I n u n p o s t s u T r u t h S o c i a l , h a s c r i t t o : " M i è s t a t o d e t t o c h e l a p r i m a f a s e d o v r e b b e e s s e r e c o m p l e t a t a q u e s t a s e t t i m a n a e c h i e d o a t u t t i d i a g i r e v e l o c e m e n t e " . I l p r e s i d e n t e U s a h a i n o l t r e a f f e r m a t o c h e " i t e a m t e c n i c i s i r i u n i r a n n o n u o v a m e n t e o g g i i n E g i t t o p e r e l a b o r a r e e c h i a r i r e g l i u l t i m i d e t t a g l i " .