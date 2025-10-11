R o m a , 1 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o m e m a g g i o r a n z a i n S e n a t o a b b i a m o v o t a t o i n m o d o n o n s o l t a n t o f o r t e m e n t e c o n v i n t o m a a n c h e e n t u s i a s t a l ’ i m p e g n o d e l G o v e r n o M e l o n i n e l s o s t e g n o d i u n a c c o r d o – i l P i a n o T r u m p p e r G a z a – d a v v e r o s t o r i c o . S t o r i c o p e r c h é r i u n i s c e g l i S t a t i U n i t i e l ’ E u r o p a , n e l s e g n o d i u n a r i n n o v a t a u n i t à o c c i d e n t a l e c h e s u l l a q u e s t i o n e d e l M e d i o O r i e n t e s i e r a p e r s a n e g l i u l t i m i a n n i " . L o h a a f f e r m a t o i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G i u l i o T e r z i d i S a n t ' A g a t a , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e P o l i t i c h e U e , n e l c o r s o d e l l a t r a s m i s s i o n e ' A g e n d a ' s u S k y t g 2 4 . L ’ O c c i d e n t e o g g i – s p a z i o d i l i b e r t à , c u l l a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i e p r o m o t o r e d i s a c r i p r i n c i p i c o m e l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l ' u s o d e l l a f o r z a i n d i s c r i m i n a t o e , s o p r a t t u t t o , l a l o t t a a l t e r r o r i s m o – t o r n a a f a r e l a s u a p a r t e , e t a l e s f o r z o d o v r e b b e e s s e r v e r a m e n t e c o n d i v i s o d a t u t t i . I l P i a n o T r u m p - h a a g g i u n t o - p r e s e n t a a n c h e l ’ u n i c u m d i p r e v e d e r e i l d i s p i e g a m e n t o d i f o r z e a r a b e n e l l a S t r i s c i a , e l ' I t a l i a h a g i à a n t i c i p a t o l a s u a d i s p o n i b i l i t à a c o n t r i b u i r e , f o r t e d e l l ’ e s s e r e u n v a l i d i s s i m o e s e m p i o d i c o o p e r a z i o n e c o n l e s u e f o r z e d i p a c e a p p r e z z a t e d a t u t t a l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . O g g i i l r e g i m e i r a n i a n o è p i ù d e b o l e , e l o s t e s s o v a l e p e r i s u o i p r o x y – d a H a m a s a H e z b o l l a h , p a s s a n d o p e r g l i H o u t h i – e a n c h e q u e s t o è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e p e r l a r i u s c i t a d e l P i a n o s t a t u n i t e n s e " .