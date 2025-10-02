R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l l a g u e r r a a G a z a s i a m o d i n a n z i a u n a g r a v i s s i m a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e , p e r c h é n o n s i c o s t r u i s c e a l c u n a p a c e c e r c a n d o l ’ e s c a l a t i o n , o i n m o d o i r r e s p o n s a b i l e r i f i u t a n d o g l i a p p e l l i d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a c o m e h a f a t t o l ’ e q u i p a g g i o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . C o s ì c o m e n o n s i p u ò r i c o n o s c e r e u n o S t a t o p a l e s t i n e s e s e n z a u n p o p o l o c h e r i s i e d a s u u n t e r r i t o r i o d e f i n i t o e c h e e s p r i m a u n g o v e r n o l e g i t t i m o , o s e n z a u n a c c o r d o t r a g l i s t e s s i i s r a e l i a n i e p a l e s t i n e s i . I l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o p a l e s t i n e s e è i l p u n t o d ’ a r r i v o e n o n d i p a r t e n z a . O g g i l ’ o p p o r t u n i t à s t o r i c a e s e r i a p e r i l f u t u r o d i G a z a c ’ è : q u e l l a i n d i c a t a n e l l e v e n t i l i n e e d ’ a z i o n e d e l P i a n o p r o p o s t o d a l P r e s i d e n t e T r u m p " . C o s ì i n a u l a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i u l i o T e r z i . " L a p r o p o s t a a m e r i c a n a - p r o s e g u e - è p e r f e t t a m e n t e c o e r e n t e c o n g l i A c c o r d i d i O s l o , l a R o a d M a p d e l 2 0 0 3 , e q u i n d i c o n i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v i g e n t e . È q u e s t o l ’ u n i c o p e r c o r s o p o s s i b i l e , r e a l i s t i c o e b a s a t o s u l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e : c o s ì s i d e l i n e a n o d e i c a r a t t e r i r e a l m e n t e c o s t i t u t i v i a n z i c h é p u r a m e n t e d e c l a r a t o r i . S o n o c e r t o d i e s p r i m e r e a n c h e i l c o n v i n c i m e n t o d i t u t t i i p r o p o n e n t i d e l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a s e a f f e r m o c o n v i n t a m e n t e c h e g l i i m p e g n i a l G o v e r n o s o n o p i e n a m e n t e c o e r e n t i c o n i l p i a n o a m e r i c a n o , i n p a r t i c o l a r e i p u n t i 1 9 e 2 0 . T a l i p u n t i r i f l e t t o n o c h i a r a m e n t e i l p r i n c i p i o d i u n a s t a t u a l i t à c h e e m e r g e s o l o d a u n a c c o r d o t r a l e p a r t i . C o n l ’ a v a n z a r e d e l l o s v i l u p p o d i G a z a e l a f e d e l e a t t u a z i o n e d e l p r o g r a m m a d i r i f o r m a d e l l ’ A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e , p o t r e b b e r o f i n a l m e n t e c r e a r s i l e c o n d i z i o n i p e r u n p e r c o r s o c r e d i b i l e v e r s o l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e e l o S t a t o p a l e s t i n e s e , c h e r i c o n o s c i a m o c o m e l ’ a s p i r a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . " G l i S t a t i U n i t i s i i m p e g n a n o a d a v v i a r e u n d i a l o g o t r a I s r a e l e e i p a l e s t i n e s i p e r c o n c o r d a r e u n o r i z z o n t e p o l i t i c o p e r u n a c o e s i s t e n z a p a c i f i c a e p r o s p e r a . E c c o p e r c h é i l s o s t e g n o a t a l e i n i z i a t i v a è c r u c i a l e . L ' U n i o n e E u r o p e a e l ’ I t a l i a i n q u e s t a n u o v a g r a n d e p a g i n a d i s t o r i a c h e s i a p r e s o n o p r o f o n d a m e n t e c o i n v o l t e , l a p r o s p e t t i v a è q u e l l a c h e d a s e m p r e i l G o v e r n o M e l o n i s o s t i e n e . D u e S t a t i p e r d u e p o p o l i , f i a n c o a f i a n c o i n p a c e e s i c u r e z z a . G l i S t a t i m e m b r i d e v o n o c o g l i e r e l a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à d i q u e s t a n u o v a f a s e , a f f i n c h é i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a n o n s i a l ’ e n n e s i m o a n n u n c i o , o l ’ e n n e s i m o c a s o d i p r o m o z i o n e t a n t o p e r c o m p i a c e r e q u a l c u n o , m a g a r i P r o - P a l , B d s , A l b a n e s e e c h e f R u b i o . L a r i s o l u z i o n e c h e a d o t t i a m o o g g i è l ’ e s a t t o c o n t r a r i o : è l ’ a t t o d i u n a p o l i t i c a i t a l i a n a e d e u r o p e a f o r t e m e n t e c o n d o t t a d a l G o v e r n o M e l o n i , d a l M i n i s t r o T a j a n i e d a l p e r s o n a l e d e l l a F a r n e s i n a , d a l l a s u a r e t e d i p l o m a t i c a e d a l l e a m m i n i s t r a z i o n i d e l l o S t a t o " , c o n c l u d e .