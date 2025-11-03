R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " V a n n o i n c o r a g g i a t i g l i s f o r z i e i r i s u l t a t i s i n o r a o t t e n u t i . S i a m o g i à p r e s e n t i c o n m i l i t a r i e d i p l o m a t i c i n e l C m c c , i l c e n t r o a p e r t o d a g l i a m e r i c a n i e d a I s r a e l e p e r f a r a v a n z a r e l a t r e g u a e l a s t a b i l i z z a z i o n e d e l l a S t r i s c i a . D o m a n i u n a n o s t r a d e l e g a z i o n e ( m i l i t a r i e d i p l o m a t i c i ) s a r à n e l l a r e g i o n e p e r n u o v i i n c o n t r i e p e r p r e p a r a r e l a c o n f e r e n z a s u l l a r i c o s t r u z i o n e d i m e t à n o v e m b r e d e l C a i r o , p e r l a q u a l e l ' I t a l i a è p a e s e c o - o r g a n i z z a t o r e a s s i e m e a l l ' E g i t t o . I n q u e s t o p r o c e s s o v e n g o n o c o i n v o l t i i P a e s i d e l m o n d o a r a b o p e r c h é l ' o b i e t t i v o f i n a l e è p a c i f i c a r e l ' i n t e r a r e g i o n e e c r e a r e c o n d i z i o n i d i s v i l u p p o e p r o g r e s s o " . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a a l M a t t i n o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , p a r l a n d o d e l l a t r e g u a a G a z a .