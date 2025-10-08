R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D a g i o r n i s e g n a l i a m o e c e n s u r i a m o l e d e l i r a n t i d i c h i a r a z i o n i d i F r a n c e s c a A l b a n e s e , a c c o m p a g n a t e d a b r u s c h i a b b a n d o n i d i t r a s m i s s i o n i , c h e h a n n o r a g g i u n t o i l p u n t o p i ù b a s s o c o n l ’ a c c u s a r i v o l t a a l l a s e n a t r i c e L i l i a n a S e g r e d i n o n e s s e r e ‘ l u c i d a ’ p e r p o t e r g i u d i c a r e q u a n t o s t a a v v e n e n d o a G a z a . A f r o n t e d i t u t t o c i ò n e s s u n o v o c e a s i n i s t r a , t r a C i n q u e s t e l l e , P d e A v s s i è l e v a t a p e r p r e n d e r e l e d i s t a n z e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l S e n a t o , R a f f a e l e S p e r a n z o n . " A n z i , t r a c h i h a i n v i t a t o l ’ A l b a n e s e i n S e n a t o a c o n f e r e n z e s t a m p a , c h i l ’ h a p r e m i a t a c o n l a c i t t a d i n a n z a o n o r a r i a e c h i p u b b l i c a m e n t e l ’ h a s o s t e n u t a c o n d i c h i a r a z i o n i , r e g i s t r i a m o n e i f a t t i - p r o s e g u e - u n s i g n i f i c a t i v o c o n s e n s o v e r s o q u e l l i c h e s o n o o r m a i v e r i e p r o p r i d e l i r i . C ’ è v o l u t o o g g i d a l l e c o l o n n e d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a t u t t o i l c o r a g g i o d e l f i g l i o d e l l a s e n a t r i c e S e g r e p e r r i m e t t e r e l e c o s e a l g i u s t o p o s t o , m e t t e n d o l a s i n i s t r a d i n a n z i a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à e s o p r a t t u t t o a i p r o p r i s i l e n z i . E v i d e n z i a n d o , i n o l t r e , c o m e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o , s i a t e l e v i s i v o e s i a p o l i t i c o , s i a o r m a i c o n d i z i o n a t o d a u n a ‘ p o l i z i a d e l p e n s i e r o ’ d o v e s e n o n l a p e n s i c o m e l o r o , o m e g l i o c o m e F r a n c e s c a A l b a n e s e e i s u o i s e g u a c i d i s i n i s t r a , s e i e s p o s t o a l p u b b l i c o l u d i b r i o " . " E ’ a c c a d u t o a l s i n d a c o d i R e g g i o E m i l i a , e d a n c h e a l l a s e n a t r i c e S e g r e . U n b r u t t o c l i m a , i n s o m m a . I l P d h a a n c o r a i n t e n z i o n e d i a s s i s t e r e s i l e n t e a q u e s t a b a r b a r a d e r i v a l a s c i a n d o s i t r a s c i n a r e d a l M 5 S d i C o n t e e d a A v s d e l d u o F r a t o i a n n i e B o n e l l i i n u n a s q u a l l i d a g a r a a c h i è p i ù e s t r e m i s t a e a m i c o d e l l ’ A l b a n e s e ? S e a v e s s e q u a l c h e d u b b i o p o t r e b b e s e m p r e r i l e g g e r e l ’ i n t e r v i s t a d e l f i g l i o d e l l a s e n a t r i c e S e g r e , c h e v a r i n g r a z i a t o p e r i l c o r a g g i o e l a d i g n i t à c o n c u i h a m e s s o d i n a n z i a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à c h i i n I t a l i a h a d e c i s o d i l i s c i a r e i l p e l o a l l a p r o p a g a n d a p r o - P a l " , c o n c l u d e .