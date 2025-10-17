T e l A v i v , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D e c i n e d i s p e c i a l i s t i t u r c h i i n v i a t i d a A n k a r a p e r a i u t a r e a t r o v a r e i c o r p i d e g l i o s t a g g i a G a z a s i t r o v a n o a t t u a l m e n t e a l c o n f i n e c o n l ' E g i t t o , i n a t t e s a d e l v i a l i b e r a p e r e n t r a r e d a p a r t e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o . L o h a r i f e r i t o u n f u n z i o n a r i o t u r c o a l l ' A f p . " U n a s q u a d r a d i 8 1 m e m b r i d e l l ' A f a d è a t t u a l m e n t e i n a t t e s a a l c o n f i n e s u l l a t o e g i z i a n o " , h a d e t t o i l f u n z i o n a r i o , r i f e r e n d o s i a l l ' a g e n z i a g o v e r n a t i v a p e r l e o p e r a z i o n i d i r i c e r c a e s o c c o r s o . " N o n è a n c o r a c h i a r o q u a n d o I s r a e l e p e r m e t t e r à a l l a s q u a d r a t u r c a d i e n t r a r e a G a z a " .