M a d r i d , 2 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a S p a g n a h a c o n v o c a t o l ' i n c a r i c a t o d ' a f f a r i d i I s r a e l e a M a d r i d , d o p o c h e l e f o r z e i s r a e l i a n e h a n n o i n t e r c e t t a t o l a S u m u d F l o t i l l a d i r e t t a a G a z a c h e t r a s p o r t a v a a t t i v i s t i e a i u t i u m a n i t a r i n e l l a S t r i s c i a . L o h a r e s o n o t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i s p a g n o l o . " O g g i h o c o n v o c a t o l ' i n c a r i c a t o d ' a f f a r i q u i a M a d r i d " , h a d i c h i a r a t o J o s é M a n u e l A l b a r e s a l l ' e m i t t e n t e p u b b l i c a T v e , p r e c i s a n d o c h e 6 5 s p a g n o l i v i a g g i a v a n o c o n l a f l o t t i g l i a . L ' a n n o s c o r s o I s r a e l e h a r i t i r a t o i l s u o a m b a s c i a t o r e a M a d r i d d o p o c h e l a S p a g n a h a r i c o n o s c i u t o u n o S t a t o p a l e s t i n e s e .