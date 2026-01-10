R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P i e n a s o l i d a r i e t à a l l a g i o r n a l i s t a d e ' I l G i o r n a l e ' G i u l i a S o r r e n t i n o , i n s u l t a t a e a l l o n t a n a t a d a l c o r t e o p r o - P a l d i M i l a n o . U n g e s t o g r a v e , l ' e n n e s i m o d a p a r t e d i q u e s t i s e d i c e n t i p a c i f i s t i , d a c o n d a n n a r e c o n f e r m e z z a . L a l i b e r t à d i s t a m p a e d i i n f o r m a z i o n e è u n p i l a s t r o d e l l a d e m o c r a z i a e n o n p u ò e s s e r e m e s s a a t a c e r e c o n i n t i m i d a z i o n i , i n s u l t i , v i o l e n z e ” . L o a f f e r m a A l e s s a n d r o S o r t e , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l l a L o m b a r d i a .