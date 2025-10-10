T e l A v i v , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a c c o r d o s u g l i o s t a g g i h a r a f f o r z a t o l a p o s i z i o n e d e l p r i m o m i n i s t r o B e n j a m i n N e t a n y a h u e d e l L i k u d n e l l ' e l e t t o r a t o i s r a e l i a n o , c h e , i n c a s o d i e l e z i o n i , g u a d a g n e r e b b e r o t r e s e g g i , m e n t r e a l t r i p a r t i t i d e l l a c o a l i z i o n e s o f f r o n o a c a u s a d e l l a l o r o o p p o s i z i o n e a l l ' a c c o r d o . L o r i v e l a u n s o n d a g g i o d i M a a r i v , s e c o n d o c u i a n c h e i l p a r t i t o B l o c c o d e l C a m b i a m e n t o d i N a f t a l i B e n n e t p e r d e r e b b e s e g g i , c o n s o l o 1 9 p a r l a m e n t a r i n e l l a K n e s s e t e t r e s e g g i i n m e n o r i s p e t t o a l l ' u l t i m a e l e z i o n e . A l c o n t r a r i o , i l p a r t i t o Y e s h A t i d g u a d a g n e r e b b e t r e s e g g i p r i n c i p a l m e n t e g r a z i e a l s o s t e g n o d i Y a i r L a p i d a l l ' a c c o r d o . I l s o n d a g g i o M a a r i v h a a n c h e r i v e l a t o c h e q u a s i l a m e t à d e g l i i s r a e l i a n i ( 4 9 % ) v o r r e b b e e l e z i o n i u n a v o l t a c o m p l e t a t o l ' a c c o r d o s u g l i o s t a g g i , c o n i l 3 9 % c h e s i d i c h i a r a c o n t r a r i o e i l 1 3 % c h e n o n h a u n ' o p i n i o n e i n m e r i t o .