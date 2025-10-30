R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S t r e g a , c o s ì è s t a t a d e f i n i t a F r a n c e s c a A l b a n e s e d a l a p p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d i I s r a e l e a l l ' O n u , D a n n y D a n o n , d o p o a v e r p r e s e n t a t o i l s u o q u a r t o r a p p o r t o s u l l e c o m p l i c i t à d e g l i S t a t i t e r z i n e l g e n o c i d i o a G a z a . U n a t t a c c o i n a c c e t t a b i l e ” . L o a f f e r m a l a s e n a t r i c e M 5 S S a b r i n a L i c h e r i , s e g r e t a r i a d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i d i s c r i m i n a z i o n i d i P a l a z z o M a d a m a . “ U n a t t a c c o - a g g i u n g e - c h e h a i l s o l o s c o p o d i d e l e g i t t i m a r e l a f i g u r a e i l l a v o r o d i F r a n c e s c a A l b a n e s e , i l s u o i m p e g n o p e r r i s t a b i l i r e l a v e r i t à s u q u a n t o è a c c a d u t o e s t a a c c a d e n d o n e i t e r r i t o r i o c c u p a t i ” . “ U n r a p p o r t o c h e s p i e g a l e r a g i o n i g i u r i d i c h e , i n p a r t i c o l a r e d a q u a n d o , d a l g e n n a i o 2 0 2 4 , l a C o r t e i n t e r n a z i o n a l e d i G i u s t i z i a h a e v i d e n z i a t o p e r l a p r i m a v o l t a c h e s t i a m o a s s i s t e n d o a u n s i s t e m a t i c o g e n o c i d i o n e l l a r e g i o n e . N e s s u n o d i n o i p u ò p i ù f a r f i n t a d i n o n s a p e r e e v o l t a r s i d a l l ’ a l t r a p a r t e . F r a n c e s c a A l b a n e s e h a s m a s c h e r a t o u n a i p o c r i s i a c h e n o n p u ò p i ù e s s e r e i g n o r a t a ” , c o n c l u d e .