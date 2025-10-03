R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L o s c i o p e r o è u n o s t r u m e n t o o v v i a m e n t e l e g i t t i m o , c h e r i s p e t t i a m o , m a i n q u e s t o c a s o s e m b r a f r a n c a m e n t e u n a f o r z a t u r a , c h e n o n c ’ e n t r a n u l l a c o n c i ò c h e s t a a c c a d e n d o i n q u e s t e s e t t i m a n e G a z a . I l p r o c e s s o d i p a c e s i c o s t r u i s c e c o n a t t i f o r m a l i e c o n l a d i p l o m a z i a , e m i h a s o r p r e s o l ’ a s t e n s i o n e i e r i i n P a r l a m e n t o d i p a r t e d e l l ’ o p p o s i z i o n e s u l l a m o z i o n e c h e r i c h i a m a v a i l p i a n o p e r i l c e s s a t e i l f u o c o " . C o s ì M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a L ’ a r i a c h e t i r a s u L a 7 . " L ’ o b i e t t i v o d i c e r t a s i n i s t r a - p r o s e g u e - s e m b r a s o l o q u e l l o d i a t t a c c a r e a p r e s c i n d e r e i l g o v e r n o M e l o n i , n o n s p e n d e n d o a l c u n a p a r o l a , a d e s e m p i o , p e r l ’ i m p e g n o m e s s o i n c a m p o i n m o d o r e s p o n s a b i l e d a l l ’ e s e c u t i v o p e r f a r t o r n a r e i l l e s i i n o s t r i p a r l a m e n t a r i s u l l a F l o t i l l a e p e r d i f e n d e r e t u t t i i c o n n a z i o n a l i " . " L a F l o t i l l a n o n h a a c c e t t a t o a l c u n c o m p r o m e s s o , c h e a v r e b b e g a r a n t i t o l ’ e f f e t t i v o a r r i v o a G a z a d e g l i a i u t i a l i m e n t a r i p o r t a t i n e l l e n a v i d i q u e s t a s p e d i z i o n e . D o v e v a e s s e r e q u e l l o i l v e r o o b i e t t i v o d e l l ’ i n i z i a t i v a , i n v e c e a b b i a m o a s s i s t i t o a d a l t r o " , c o n c l u d e .