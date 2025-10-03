Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Lo sciopero è uno strumento ovviamente legittimo, che rispettiamo, ma in questo caso sembra francamente una forzatura, che non centra nulla con ciò che sta accadendo in queste settimane Gaza. Il processo di pace si costruisce con atti formali e con la diplomazia, e mi ha sorpreso lastensione ieri in Parlamento di parte dellopposizione sulla mozione che richiamava il piano per il cessate il fuoco". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a Laria che tira su La7. "Lobiettivo di certa sinistra - prosegue - sembra solo quello di attaccare a prescindere il governo Meloni, non spendendo alcuna parola, ad esempio, per limpegno messo in campo in modo responsabile dallesecutivo per far tornare illesi i nostri parlamentari sulla Flotilla e per difendere tutti i connazionali". "La Flotilla non ha accettato alcun compromesso, che avrebbe garantito leffettivo arrivo a Gaza degli aiuti alimentari portati nelle navi di questa spedizione. Doveva essere quello il vero obiettivo delliniziativa, invece abbiamo assistito ad altro", conclude.