T e l A v i v , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L o S h i n B e t h a d i c h i a r a t o d i a v e r a r r e s t a t o d i v e r s i s o s p e t t a t i n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e p e r p r e s u n t o c o n t r a b b a n d o d i a r m i f i n a n z i a t o d a u n c i t t a d i n o i s r a e l i a n o r e s i d e n t e i n T u r c h i a c o n l e g a m i c o n H a m a s . S e c o n d o i l s e r v i z i o d i s i c u r e z z a i s r a e l i a n o , i l s o s p e t t a t o h a u t i l i z z a t o i s u o i l e g a m i f a m i l i a r i e s o c i a l i n e l l a c i t t à d i K a f r Q a s e m , n e l c e n t r o d i I s r a e l e , p e r c r e a r e u n a r e t e p e r i l t r a s f e r i m e n t o d i a r m i e d e n a r o i n C i s g i o r d a n i a . I f o n d i , s t i m a t i i n d i v e r s e c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i s h e k e l , s a r e b b e r o s t a t i i n v i a t i t r a m i t e c r i p t o v a l u t e e c o n v e r t i t i i n c o n t a n t i , c h e i s o s p e t t a t i a v r e b b e r o p o i u t i l i z z a t o p e r a c q u i s t a r e a r m i d a i t r a f f i c a n t i n e l l a r e g i o n e d e l N e g e v , n e l s u d d i I s r a e l e .