R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o c o n l a v o r a t o r i , s t u d e n t i , f a m i g l i e , t a n t e p e r s o n e c o m u n i , p e r c h é v o g l i a m o d i r e c h e a G a z a d e v e c e s s a r e i l f u o c o , d e v e f i n i r e q u e l l a c a r n e f i c i n a e d e v o n o e s s e r e l i b e r a t i g l i o s t a g g i . N o i l o c h i e d i a m o a n c h e i n q u e s t o s c i o p e r o g e n e r a l e p a c i f i c o . E s t r e m i s t i e v i o l e n t i n o n v o g l i o n o l a p a c e e n o i n o n v o g l i a m o l o r o " . C o s ì l a d e p u t a t a d e m D e b o r a S e r r a c c h i a n i a T r i e s t e , p a r t e c i p a n d o a l c o r t e o p e r G a z a . " I n q u e s t o m o m e n t o a G a z a s o n o c o l p i t i b a m b i n i , d o n n e , u o m i n i c h e n o n h a n n o a s s o l u t a m e n t e a c h e f a r e c o n q u e i t e r r o r i s t i c h e t u t t i v o g l i a m o v a d a n o v i a . C ’ è u n a c c o r d o p o s s i b i l e p e r i l c e s s a t e f u o c o e b i s o g n a l a v o r a r e p e r c h é v a d a i n p o r t o . I n P a r l a m e n t o e f u o r i d a t o c h e i l G o v e r n o v a s o l o p e r l a s u a s t r a d a " , c o n c l u d e .