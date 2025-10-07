R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C i v i l i i s r a e l i a n i , d o n n e , u o m i n i , b a m b i n i , a n z i a n i , s o n o s t a t i m a s s a c r a t i n e i k i b b u t z , n e l l e c a s e , a u n c o n c e r t o . A l t r i s o n o s t a t i r a p i t i e m o l t i r e s t a n o o s t a g g i . U n p o g r o m . U n a s t r a g e d i i n n o c e n t i . U n a t t o t e r r o r i s t i c o p i a n i f i c a t o d a H a m a s c h e n e s s u n a c a u s a , n e s s u n a s t o r i a , n e s s u n a r a b b i a p o t r à m a i g i u s t i f i c a r e . P e r c h é l a m o r t e p i a n i f i c a t a n o n s i p u ò m a i g i u s t i f i c a r e . O g g i , d u e a n n i d o p o , i l d o l o r e r e s t a . R e s t a n o g l i o s t a g g i , r e s t a n o l e f a m i g l i e d i s t r u t t e . E r e s t a u n a t r a g e d i a m o l t i p l i c a t a t r a l e m a c e r i e d i G a z a , d o v e t r o p p e v i t e i n n o c e n t i p a l e s t i n e s i h a n n o p a g a t o u n p r e z z o i n a c c e t t a b i l e " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k l a d e p u t a t a D e b o r a S e r r a c c h i a n i . " G a r a n t i r e a I s r a e l e i l d i r i t t o d i e s i s t e r e s e n z a t e r r o r e e r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a s o n o d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a : s e r v e g i u s t i z i a p e r g u a r d a r e o l t r e l a v e n d e t t a e o l t r e l ’ o d i o " . " O g n i v o l t a c h e q u a l c u n o i n p i a z z a o s u i s o c i a l i n n e g g i a a l 7 o t t o b r e n o n d i f e n d e i l p o p o l o p a l e s t i n e s e , a n z i , l o o f f e n d e " , è n e c e s s a r i o " d i r e b a s t a a l l a s p i r a l e d i v i o l e n z a c h e d a a l l o r a c o n t i n u a a c o l p i r e c i v i l i i n n o c e n t i , i n I s r a e l e e a G a z a " , c o n c l u d e .