R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n l e s u e p a r o l e i l P r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a r i c o n o s c e i l v a l o r e u m a n i t a r i o p r e z i o s i s s i m o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t t i l l a e , c o n u n a n a r r a z i o n e t o t a l m e n t e d i v e r s a d a q u e l l a d e l G o v e r n o , r i n n o v a i l s u o s c o n c e r t o p e r l e a t r o c i s o f f e r e n z e a c u i è s o t t o p o s t a l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , i n v i t a n d o g l i a t t i v i s t i a v a l u t a r e s e r i a m e n t e l a d i s p o n i b i l i t à d e l P a t r i a r c a t o L a t i n o d i G e r u s a l e m m e " . C o s ì A r t u r o S c o t t o e A n n a l i s a C o r r a d o d e l P d , i m b a r c a t i s u l l a f l o t t i l l a . " R e p u t i a m o q u e s t e p a r o l e m o l t o i m p o r t a n t i , p e r c h é r i c o n o s c o n o i l v a l o r e d i u n a m i s s i o n e d e l l a s o c i e t à c i v i l e , n e l l a s u a p i e n a a u t o n o m i a , c o n l a q u a l e c i s i a m o m e s s i e c o n t i n u i a m o a m e t t e r c i a d i s p o s i z i o n e , c h e h a l ' o b i e t t i v o d i a p r i r e u n c a n a l e u m a n i t a r i o n e l s o l c o d i u n a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e v i o l a t a d a l G o v e r n o d i I s r a e l e c o n i l b l o c c o n a v a l e " . " C o m e a b b i a m o a v u t o g i à m o d o d i d i r e , a u s p i c h i a m o i n t a l s e n s o c h e i l d i a l o g o t r a i c a r d i n a l i Z u p p i e P i z z a b a l l a e i c o o r d i n a t o r i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a c o n t i n u i p r o f i c u a m e n t e , c e r t i c h e s i a p e r t u t t i g l i i n t e r l o c u t o r i c r u c i a l e i n n a n z i t u t t o a l l e v i a r e l a s o f f e r e n z a i n i m m a g i n a b i l e d e l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a ” .