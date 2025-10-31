R a m a l l a h , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n p a l e s t i n e s e d i 1 5 a n n i è s t a t o u c c i s o a c o l p i d ' a r m a d a f u o c o n e g l i s c o n t r i c o n l e t r u p p e d u r a n t e u n r a i d d e l l e I d f n e l v i l l a g g i o d i S i l w a d , v i c i n o a R a m a l l a h , i n C i s g i o r d a n i a , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e d e l l ' A u t o r i t à N a z i o n a l e P a l e s t i n e s e . L ' a g e n z i a d i n o t i z i e u f f i c i a l e d e l l ' A u t o r i t à P a l e s t i n e s e , W a f a , a f f e r m a c h e d u r a n t e g l i s c o n t r i l e t r u p p e i s r a e l i a n e h a n n o u t i l i z z a t o m u n i z i o n i , g a s l a c r i m o g e n i e g r a n a t e a s s o r d a n t i . F o n t i l o c a l i a n o n i m e h a n n o d i c h i a r a t o a l l ' a g e n z i a c h e l e I d f h a n n o b l o c c a t o u n ' a m b u l a n z a c h e c e r c a v a d i r a g g i u n g e r e H a m e d p e r m o l t i m i n u t i , m e n t r e i l r a g a z z o p e r d e v a s a n g u e . L ' a d o l s c e n t e è s t a t o d i c h i a r a t o m o r t o i n u n o s p e d a l e v i c i n o . I n t a n t o , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a t o d a i m e d i a p a l e s t i n e s i , c o l o n i i s r a e l i a n i h a n n o a t t a c c a t o i l v i l l a g g i o d i B e i t L i d , a e s t d i T u l k a r e m , i n C i s g i o r d a n i a , l a n c i a n d o p i e t r e c o n t r o i v e i c o l i d i p a s s a g g i o f u o r i c i t t à e d a n d o f u o c o a u n t r a t t o r e e a u n a l t r o v e i c o l o . S e c o n d o i l s i t o d i n o t i z i e M a a n , l e t r u p p e i s r a e l i a n e s o n o a r r i v a t e s u l p o s t o m a n o n h a n n o a r r e s t a t o n e s s u n o d e i c o l o n i , s c o n t r a n d o s i i n v e c e c o n i p a l e s t i n e s i c h e c e r c a v a n o d i p r o t e g g e r e i l l o r o v i l l a g g i o d a l l ' a t t a c c o .