M i l a n o , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n a d o z z i n a d i p e r s o n e g i à d i f a t t o i d e n t i f i c a t e ( a n c h e s e n o n f o r m a l m e n t e ) e u n ' a l t r a d e c i n a s u l c u i r i c o n o s c i m e n t o l a Q u e s t u r a d i M i l a n o s e m b r a g i à a b u o n p u n t o . E ' q u e s t o , i n s i n t e s i , i l c o n t e n u t o d e l l ' i n f o r m a t i v a d e l l a D i g o s d e p o s i t a t o i n P r o c u r a a M i l a n o d o v e è s t a t o a p e r t o u n f a s c i c o l o , p e r o r a c o n t r o i g n o r i , p e r r e s i s t e n z a a g g r a v a t a , d a n n e g g i a m e n t o e l e s i o n i p e r l a m a n i f e s t a z i o n e p r o G a z a d e l l o s c o r s o 2 2 s e t t e m b r e . S i t r a t t a i n g r a n p a r t e d i a n t a g o n i s t i g i à n o t i a l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , m e n t r e s e m b r e r e b b e p i ù c o m p l i c a t a l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i a l c u n i g i o v a n i v o l t i c h e h a n n o p r e s o p a r t e a l c o r t e o . L ' a t t e n z i o n e d e l l a D i g o s s i è c o n c e n t r a t a , i n p a r t i c o l a r e , s u q u a n t o a c c a d u t o i n t o r n o a l l a s t a z i o n e C e n t r a l e e s u c h i h a i m p u g n a t o a r m i i m p r o v v i s a t e p e r s f o n d a r e l e v e t r a t e d ' i n g r e s s o . D a g l i s t e s s i i n q u i r e n t i è a r r i v a t a l ' i n d i c a z i o n e d i c o n c e n t r a r s i s u l l e i m m a g i n i " d i c o n c r e t a a t t r i b u i b i l i t à e s u e p i s o d i d i c o m p r o v a t a v i o l e n z a " . S e m p r e s u l f r o n t e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i f i n e s e t t e m b r e s o n o i n a r r i v o a l t r i ' D a s p o u r b a n i ' p e r l e p e r s o n e c h e e r a n o s t a t e a r r e s t a t e , i e r i u n a d e l l e 2 1 e n n i ( f i n i t a i n m a n e t t e ) h a r i c e v u t o u n d o p p i o d i v i e t o d i f r e q u e n t a r e b a r i n a l c u n e z o n e d e l c e n t r o p e r d u e a n n i e d i a v v i c i n a r s i a l l a s t a z i o n e C e n t r a l e p e r d o d i c i m e s i .