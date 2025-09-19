R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' i m p o r t a n t i s s i m o e s s e r c i . R i n g r a z i a m o i l s i n d a c a t o p e r q u e s t a i n i z i a t i v a , p e r g l i s c i o p e r i c h e h a n n o a v u t o u n ' a l t a a d e s i o n e , p e r q u e s t i p r e s i d i f a t t i o v u n q u e . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o è a l l o r o f i a n c o " . C o s ì E l l y S c h l e i n a B o l o g n a a l l a m a n i f e s t a z i o n e C g i l p e r G a z a . " C o n t i n u i a m o a i n s i s t e r e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a e p e r f e r m a r e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a c o m e i n C i s g i o r d a n i a , p e r l e s a n z i o n i , p e r i n t e r r o m p e r e g l i a c c o r d i d i c o l l a b o r a z i o n e t r a U e e I s r a e l e e t r a I t a l i a e I s r a e l e s u l l a c o l l a b o r a z i o n e m i l i t a r e . C o n t i n u i a m o a i n s i s t e r e d a v a n t i a u n g o v e r n o c h e c o n t i n u a a d u s a r e s o l o p a r o l e d i c i r c o s t a n z a m e n t r e n e i f a t t i f r e n a u n a r i s p o s t a e u r o p e a c o m e q u e l l a s u l l e s a n z i o n i . A b b i a m o i n t e r r o t t o i e r i i l a v o r i d e l P a r l a m e n t o e s i a m o p r o n t i a d a n d a r e a v a n t i a b l o c c a r e i l a v o r i d ' a u l a f i n c h é M e l o n i n o n v e r r à a r i s p o n d e r e d i q u e l l o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o s t a f a c e n d o a B r u x e l l e s s u l l e s a n z i o n i e a N e w Y o r k s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a " .