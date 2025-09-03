R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ G l o b a l S u m u d F l o t i l l a f a q u e l l o c h e d o v r e b b e r o f a r e e n o n f a n n o i l g o v e r n o i t a l i a n o e q u e l l i e u r o p e i . C e r c a d i r o m p e r e i l b l o c c o d e g l i a i u t i u m a n i t a r i , d e l c i b o , d e l l ' e n e r g i a , d e l l ' a c q u a , a i p a l e s t i n e s i o p e r a t o d a l g o v e r n o c r i m i n a l e d i N e t a n y a h u e d e i s u o i m i n i s t r i , c h e p a r l a n o a p e r t a m e n t e d e l l a l o r o i n t e n z i o n e d i c a n c e l l a r e G a z a e l a P a l e s t i n a ” . L o h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n . “ F l o t i l l a è u n a m i s s i o n e c h e h a i l n o s t r o p i e n o s o s t e g n o e c h e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o s o s t e r r à c o n c r e t a m e n t e a n c h e c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i d u e p a r l a m e n t a r i a b o r d o d e l l e n a v i , A n n a l i s a C o r r a d o e A r t u r o S c o t t o " , a g g i u n g e S c h l e i n . S p i e g a n o i d u e e s p o n e n t i P d : “ S a r e m o s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t t i l a . S i t r a t t a d e l l a p i ù g r a n d e m i s s i o n e u m a n i t a r i a d e g l i u l t i m i a n n i e d è i m p o r t a n t e s o s t e n e r e i t a n t i a t t i v i s t i c h e s i s o n o m o b i l i t a t i d a t u t t o i l m o n d o . A G e n o v a - d i c o n o S c o t t o e C o r r a d o - c o n i r a g a z z i d i M u s i c f o r P e a c e s o n o s t a t e r a c c o l t e t r e c e n t o t o n n e l l a t e d i b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à . U n a p r o v a s t r a o r d i n a r i a d i s o l i d a r i e t à c o n c r e t a . V o g l i a m o c h e q u e g l i a i u t i a r r i v i n o a d e s t i n a z i o n e e c h e s i r o m p a f i n a l m e n t e q u e l b l o c c o . I g o v e r n i s i m o b i l i t i n o a p r o t e z i o n e d i p l o m a t i c a e i s t i t u z i o n a l e d e l l a f l o t t i l l a , d i s a r m a t a , p a c i f i c a e c h e s i m u o v e n e l p i e n o r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , c o s ì c o m e l o s t a f a c e n d o l ' o p i n i o n e p u b b l i c a d i t u t t o i l m o n d o ” .