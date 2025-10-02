R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a p r e u n o s p i r a g l i o p e r l a p a c e . S t i a m o s e g u e n d o c o n a t t e n z i o n e i l n e g o z i a t o d i q u e s t e o r e s u l l ' i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a d e g l i S t a t i U n i t i c h e è s t a t a a c c o l t a c o n f a v o r e d a l l ' A u t o r i t à n a z i o n a l e p a l e s t i n e s e e d a m o l t i p a e s i a r a b i " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a . " N o i s p e r i a m o , v o g l i o e s s e r e c h i a r a , c h e q u e s t o a c c o r d o s i f a c c i a a l p i ù p r e s t o p e r c h é b i s o g n a f e r m a r e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a e d a r e s o l l i e v o i m m e d i a t o a i p a l e s t i n e s i , m a p e r n o i i l p e r c o r s o p a c e è i n d i v i s i b i l e d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s i e n o i c h i e d i a m o i l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h é a n c h e i p a l e s t i n e s i c o m e g l i i s r a e l i a n i h a n n o d i r i t t o a e s i s t e r e e v i v e r e i n p a c e e i n s i c u r e z z a i n u n o S t a t o c h e s i a l o r o r i c o n o s c i u t o " .