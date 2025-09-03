R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' o b i e t t i v o d e l l a m i s s i o n e F l o t i l l a è " r o m p e r e i l b l o c c o u m a n i t a r i o i l l e g a l e , q u e l l o c h e a v r e b b e r o d o v u t o f a r e i g o v e r n i . O g g i h o s c r i t t o u n a l e t t e r a a G i o r g i a M e l o n i p e r i n f o r m a r l a c h e , t r a l e m i g l i a i a d i a t t i v i s t i , c i s a r a n n o a n c h e C o r r a d o e S c o t t o a r a p p r e s e n t a r e t u t t o i l P d , e p e r c h i e d e r l e d i t e n e r c i i n f o r m a t i s u q u a l i a z i o n i i l g o v e r n o i n t e n d e f a r e p e r g a r a n t i r e l a t u t e l a e l a s i c u r e z z a d e l l ' e q u i p a g g i o " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n i n u n a d i r e t t a I n s t a g r a m c o l l e g a t a c o n g l i e s p o n e n t i d e m A r t u r o S c o t t o e A n n a l i s a C o r r a d o a C a t a n i a p e r i m b a r c a r s i s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . " Q u e s t a m i s s i o n e p a c i f i c a , n o n v i o l e n t a , s i m u o v e n e l p i e n o s o l c o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e u m a n i t a r i o . V i r i n g r a z i a m o - h a d e t t o l a s e g r e t a r i a d e l P d - e v i s t a r e m o a c c a n t o p e r c h é s a p p i a m o c h e l ' a t t e n z i o n e p u ò a s s i c u r a r e i l s u c c e s s o d e l l a m i s s i o n e , s a r e m o u n a g i u s t a s c o r t a c o l l e t t i v a d e l l a n a v e F l o t i l l a . C ' è b i s o g n o d i t e n e r e a t t e n z i o n e a l t a e i f a r i a c c e s i " . C o r r a d o s p i e g a c h e i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i s i s o n o m e s s i a d i s p o s i z i o n e " d e i v o l o n t a r i " e , s o t t o l i n e i a m o , " n o i v o g l i a m o r e s p i n g e r e l ' o d i o s o t e n t a t i v o d i f a r c i p a s s a r e p e r a n t i s e m i t i d a p a r t e d i c h i h a l a f i a m m a n e l s i m b o l o , d a q u a l e p u l p i t o . . . " . Q u i n d i S c o t t o h a r i c o r d a t o c o m e G a z a s i a " o g g i l ' e p i c e n t r o d e l l a b a r b a r i e . L ' o b i e t t i v o d i q u e s t a g r a n d e m o b i l i t a z i o n e d a l b a s s o è q u e l l o d i p o r t a r e a i u t i a G a z a e r o m p e r e l ' a s s e d i o i n m a n i e r a n o n v i o l e n t a . H a f a t t o b e n e E l l y a s c r i v e r e a M e l o n i p e r c h é g l i a t t i v i s t i s i a n o p r o t e t t i . E n o i c h e s i a m o l ì i n s i e m e a c o l l e g h i d i A v s e M 5 S , s u q u e l l e n a v i r a p p r e s e n t i a m o i v a l o r i d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a c h e r i p u d i a l a g u e r r a e l a v o r a p e r l a p a c e . C h i e d i a m o a l g o v e r n o d i f a r e l a s u a p a r t e , p u ò f a r e t a n t o s e d e c i d e s s e d i m u o v e r s i " .