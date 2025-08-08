Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "Di fronte al piano criminale di Netanyahu di occupare Gaza anche contro il parere dellesercito, non potete rimanere fermi. Non se lo può più permettere lUnione europea, non può più farlo il governo italiano". Così la segreteria del Pd, Elly Schlein. "Le sanzioni, lembargo totale alle armi, la sospensione degli accordi di cooperazione con Israele e limmediato riconoscimento della Palestina sono ormai segnali che vanno dati subito, per fermare i crimini del governo di estrema destra israeliano. Lo stanno facendo anche altri paesi in Europa, la Germania oggi ha sospeso linvio di armi ad Israele. LItalia interrompa il memorandum di collaborazione militare e riconosca subito lo stato di Palestina. Linerzia non è unopzione, è complicità.