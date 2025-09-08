R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i a b b i a m o c h i e s t o a l g o v e r n o s a n z i o n i p e r i l g o v e r n o d i N e t a n y a h u e i s u o i m i n i s t r i e i n v e c e i l g o v e r n o i t a l i a n o , i n s e d e e u r o p e a , c o n t i n u a a b l o c c a r e l e p u r t i m i d e s a n z i o n i p r o p o s t e d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a l T g 3 . " B i s o g n a i n t e r r o m p e r e g l i a c c o r d i d i c o l l a b o r a z i o n e t r a i l g o v e r n o i t a l i a n o e q u e l l o i s r a e l i a n o i n c a m p o m i l i t a r e e c h i e d i a m o i l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . C ' è u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a , l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . S t a n n o f a c e n d o q u e l l o c h e d o v r e b b e r o f a r e l ' U n i o n e E u r o p e a e i g o v e r n i e u r o p e i . V a s o s t e n u t a e v a p r o t e t t a " .