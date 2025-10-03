R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n n a l i s a C o r r a d o e A r t u r o S c o t t o s o n o a r r i v a t i a R o m a . T u t t e l e a t t i v i s t e e t u t t i g l i a t t i v i s t i d e l l a F l o t i l l a d e v o n o e s s e r e s u b i t o l i b e r a t i e m e s s i i n c o n d i z i o n e d i r i e n t r a r e p e r c h é l a l o r o d e t e n z i o n e d a p a r t e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o è i l l e g i t t i m a , c o m e i l l e g a l e è s t a t o l ’ i n t e r c e t t o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . C h i e d i a m o a i g o v e r n i d i f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e p e r a c c e l e r a r e l a l i b e r a z i o n e e i l r i e n t r o d e g l i a t t i v i s t i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l E l l y S c h l e i n p o s t a n d o u n v i d e o c o n A r t u r o S c o t t o e A n n a l i s a C o r r a d o a F i u m i c i n o .